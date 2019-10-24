Хор Верьовки звернувся до росіян: розгорається новий скандал

Артисти хору імені Григорія Верьовки звернулися до росіян і жителів східних областей України. З'явилося відеозвернення на YouTube-каналі "Свобода слова" кілька днів тому, хоча було записано ще в 2014 році.

В кадрі артисти розповідають про своїх родичів і друзів з Росії і закликають до миру. При цьому вони відзначають, що розмовляють мовою музики, яка лежить поза політичними протистояннями.

На відео тодішній керівник хору Анатолій Авдієвський закликає українських і російських політиків вирішувати всі суперечності виключно шляхом переговорів.

"Я вважаю, що мистецтво володіє такою могутньою силою єднання людей, тому що воно спрямоване на емоційне сприйняття і очищає душу людини", - підкреслив Авдієвський.

І хоча деякі ЗМІ подають це відео як нове, але насправді звернення було зроблено п'ять років тому. Адже Авдієвський помер 24 березня 2016 року.

Артисти хору імені Верьовки звернулися до росіян

Користувачі мережі дивуються і активно коментують відео.

Що це було? Не встигли в лайно влізти однією ногою на "Кварталі" і на тобі - другою ногою знову в г*вно влізли. Та вже пригніть у вигрібну яму лайна з головою...

Це відео з 5 березня 14-го року, але в світлі останнього зашквару тільки прояснює ситуацію ще більше з цим колективом.

Это хайп...

Чей сценарий, кто надоумил? Вот в чем вопрос.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Зазначимо, що цей ролик опублікували в мережі відразу після грандіозного скандалу, в який потрапив хор Верьовки після того, як виконав разом з "Кварталом 95" пісню про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.