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Хор, солісткою якого була Ніна Матвієнко, виконав молитву на прощанні зі співачкою: відео пробирає до мурашок

У Києві відбулася церемонія прощання з Ніною Матвієнко (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

11 жовтня в Києві відбулася церемонія прощання з українською співачкою та акторкою Ніною Матвієнко. Вона пішла з життя на 76-му році життя, за два дні до наступного дня народження. На прощання з Ніною Митрофанівною прийшло багато людей, у тому числі й хористи з хору імені Верьовки, щоб провести їхню солістку в останню путь.

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує кадри з церемонії прощання.

Хористи хору імені Верьовки виконали християнську молитву "Святий Боже". Ніна Матвієнко була солісткою хору з 1968 року.

 

 

Одна з викладачок в інтернаті, де вчилася ще маленька Матвієнко, порадила їй займатися співом професійно та спробувати себе в Українському народному хорі ім. Григорія Верьовки.

Після інтернату Ніна Митрофанівна пішла працювати на завод "Хіммаш". Почувши, що набирають дівчат до участі в естрадному вокальному ансамблі, вона поїхала на проби в обласний центр. Її не взяли.

Проте бажання співати було сильнішим за відмову, і Ніна 1966 року таки записалася в студію Хору імені Верьовки, а у 1968 році - стала солісткою.

Церемонія прощання зі співачкою

Сьогодні, 11 жовтня, в Києві проходить церемонія прощання з Ніною Матвієнко. Процесія відбувається біля Національної філармонії України за адресою Володимирський узвіз, 2.

Поховають Ніну Митрофанівну на Звіринецькому кладовищі у Києві.

Щоб віддати шану легендарній артистці та покласти квіти, прийшло багато українців. Люди буквально вишиковувалися в черги.

Прощання з Ніною Матвієнко проходить у Національній філармонії (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Нагадаємо, що 8 жовтня о 10 ранку стало відомо про смерть відомої української співачки та акторки Ніни Матвієнко. Про її смерть повідомив зять Арсен Мірзоян і згодом донька Тоня Матвієнко.

Причина смерті - невідома.

Раніше ми розповідали про життєвий шлях Ніни Матвієнко більш детально.

А ще писали про маловідомі факти з життя Матвієнко, які розкривають артистку ще глибше.

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Нина Матвиенко