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Хор, солисткой которого была Нина Матвиенко, исполнил молитву на прощании с певицей: видео пробирает до мурашек

В Киеве состоялась церемония прощания с Ниной Матвиенко (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

11 октября в Киеве прошла церемония прощания с украинской певицей и актрисой Ниной Матвиенко. Она ушла из жизни на 76-м году жизни, за два дня до следующего дня рождения. На прощание с Ниной Митрофановной пришли многие люди, в том числе и хористы из хора имени Веревки, чтобы провести их солистку в последний путь.

РБК-Украина (проект Styler) публикует кадры с церемонии прощания.

Хористы хора имени Веревки исполнили христианскую молитву "Святий Боже". Нина Матвиенко была солисткой хора с 1968 года.

 

 

Одна из преподавательниц в интернате, где училась еще маленькая Матвиенко, посоветовала ей заниматься профессиональным пением и попробовать себя в Украинском народном хоре им. Григория Веревки.

После интерната Нина Митрофановна пошла работать на завод "Химмаш". Услышав, что набирают девочек для участия в эстрадном вокальном ансамбле, она уехала на пробы в областной центр. Ее не взяли.

Однако желание петь было сильнее отказа, и Нина в 1966 году записалась в студию Хора имени Веревки, а в 1968 году - стала солисткой.

Церемония прощания с певицей

Сегодня, 11 октября, в Киеве проходит церемония прощания с Ниной Матвиенко. Процессия проходит возле Национальной филармонии Украины по адресу Владимирский спуск, 2.

Похоронят Нину Митрофановну на Зверинецком кладбище в Киеве.

Чтобы чтить легендарную артистку и возложить цветы, пришло много украинцев. Люди буквально выстраивались в очереди.

Прощание с Ниной Матвиенко проходит в Национальной филармонии (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Напомним, что 8 октября в 10 утра стало известно о смерти известной украинской певицы и актрисы Нины Матвиенко. О ее смерти сообщил зять Арсен Мирзоян и впоследствии дочь Тоня Матвиенко.

Причина смерти - неизвестна.

Раньше мы рассказывали о жизненном пути Нины Матвиенко более подробно.

А еще писали о малоизвестных фактах из жизни Матвиенко, которые раскрывают артистку еще глубже.

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Нина Матвиенко