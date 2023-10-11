Хор, солисткой которого была Нина Матвиенко, исполнил молитву на прощании с певицей: видео пробирает до мурашек

Хористы хора имени Веревки исполнили христианскую молитву "Святий Боже". Нина Матвиенко была солисткой хора с 1968 года.

Одна из преподавательниц в интернате, где училась еще маленькая Матвиенко, посоветовала ей заниматься профессиональным пением и попробовать себя в Украинском народном хоре им. Григория Веревки.

После интерната Нина Митрофановна пошла работать на завод "Химмаш". Услышав, что набирают девочек для участия в эстрадном вокальном ансамбле, она уехала на пробы в областной центр. Ее не взяли.

Однако желание петь было сильнее отказа, и Нина в 1966 году записалась в студию Хора имени Веревки, а в 1968 году - стала солисткой.

Церемония прощания с певицей

Сегодня, 11 октября, в Киеве проходит церемония прощания с Ниной Матвиенко. Процессия проходит возле Национальной филармонии Украины по адресу Владимирский спуск, 2.

Похоронят Нину Митрофановну на Зверинецком кладбище в Киеве.

Чтобы чтить легендарную артистку и возложить цветы, пришло много украинцев. Люди буквально выстраивались в очереди.

Прощание с Ниной Матвиенко проходит в Национальной филармонии (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Напомним, что 8 октября в 10 утра стало известно о смерти известной украинской певицы и актрисы Нины Матвиенко. О ее смерти сообщил зять Арсен Мирзоян и впоследствии дочь Тоня Матвиенко.

Причина смерти - неизвестна.