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"Холостяк" Цимбалюк вперше за довгий час показав своїх батьків

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Катерина Собкова

Популярний український актор Тарас Цимбалюк, який став новим героєм шоу "Холостяк", вперше за довгий час показав своїх батьків.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його пост в Instagram.

"Мої найрідніші", - підписав він світлину з рідними та домашнім улюбленцем.

Судячи з геолокації, актор вирушив у своє рідне місто - Корсунь-Шевченківський.

Зазначимо, що його батько Василь Васильович - відомий український літературознавець та історик, а мама Тетяна Василівна - філолог, викладач французької мови.

Цимбалюк із батьками (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Як відреагували в мережі

Фоловери популярного актора одразу ж почали коментувати його публікацію з батьками, зазначивши, що він дуже схожий на батька:

  • "Чудова сім'я"
  • "Копія батько"
  • "Бережіть батьків! Це таке щастя як вони є!"
  • "Які красиві"
  • "Многая літа вашій родині"
  • "Тарас так схожий на тата"
  • "Щаслива сім'я"
  • "Найцінніше фото"
  • "Тарас схожий на батька, а сестричка на маму".

Цимбалюк із мамою (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, Цимбалюк - український актор, який здобув популярність завдяки своїм ролям у телесеріалах і кіно. Серед останніх його робіт - ролі в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кохання та полум'я", а також у фільмах "Коли ти вийдеш заміж" і "Песики".

18 квітня стало відомо, що Цимбалюк стане новим героєм шоу "Холостяк", яке вийде на екрани вже восени цього року.

Він уже був двічі одружений, а нещодавно розійшовся зі своєю дівчиною - власницею київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світланою Готочкіною. Пара була у стосунках близько двох років.

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