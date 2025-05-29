"Холостяк" Цимбалюк вперше за довгий час показав своїх батьків

"Мої найрідніші", - підписав він світлину з рідними та домашнім улюбленцем.

Судячи з геолокації, актор вирушив у своє рідне місто - Корсунь-Шевченківський.

Зазначимо, що його батько Василь Васильович - відомий український літературознавець та історик, а мама Тетяна Василівна - філолог, викладач французької мови.

Цимбалюк із батьками (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Як відреагували в мережі

Фоловери популярного актора одразу ж почали коментувати його публікацію з батьками, зазначивши, що він дуже схожий на батька:

"Чудова сім'я"

"Копія батько"

"Бережіть батьків! Це таке щастя як вони є!"

"Які красиві"

"Многая літа вашій родині"

"Тарас так схожий на тата"

"Щаслива сім'я"

"Найцінніше фото"

"Тарас схожий на батька, а сестричка на маму".

Цимбалюк із мамою (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, Цимбалюк - український актор, який здобув популярність завдяки своїм ролям у телесеріалах і кіно. Серед останніх його робіт - ролі в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кохання та полум'я", а також у фільмах "Коли ти вийдеш заміж" і "Песики".

18 квітня стало відомо, що Цимбалюк стане новим героєм шоу "Холостяк", яке вийде на екрани вже восени цього року.

Він уже був двічі одружений, а нещодавно розійшовся зі своєю дівчиною - власницею київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світланою Готочкіною. Пара була у стосунках близько двох років.