"Холостяк" Цымбалюк впервые за долгое время показал своих родителей

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк, который стал новым героем шоу "Холостяк", впервые за долгое время показал своих родителей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Instagram.
"Мои самые родные", - подписал он снимок с родными и домашним любимцем.
Судя по геолокации, актер отправился в свой родной город - Корсунь-Шевченковский.
Отметим, что его отец Василий Васильевич - известный украинский литературовед и историк, а мама Татьяна Васильевна - филолог, преподаватель французского языка.
Цымбалюк с родителями (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Фолловеры популярного актера тут же принялись комментировать его публикацию с родителями, отметив, что он очень похож на отца:
Цымбалюк с мамой (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Напомним, Цымбалюк - украинский актер, получивший известность благодаря своим ролям в телесериалах и кино. Среди последних его работ - роли в сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кохання та полум’я", а также в фильмах "Коли ти вийдеш заміж" и "Песики".
18 апреля стало известно, что Цымбалюк станет новым героем шоу "Холостяк", которое выйдет на экраны уже осенью этого года.
Он уже был дважды женат, а недавно разошелся со своей девушкой - владелицей киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светланой Готочкиной. Пара была в отношениях около двух лет.
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