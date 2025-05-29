"Холостяк" Цымбалюк впервые за долгое время показал своих родителей

"Мои самые родные", - подписал он снимок с родными и домашним любимцем.

Судя по геолокации, актер отправился в свой родной город - Корсунь-Шевченковский.

Отметим, что его отец Василий Васильевич - известный украинский литературовед и историк, а мама Татьяна Васильевна - филолог, преподаватель французского языка.

Цымбалюк с родителями (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярного актера тут же принялись комментировать его публикацию с родителями, отметив, что он очень похож на отца:

"Чудесная семья"

"Копия отец"

"Берегите родителей! Это такое счастье как они есть!"

"Какие красивые"

"Многая лита вашей семье"

"Тарас так похожий на папу"

"Счастливая семья"

"Самое ценное фото"

"Тарас похож на отца, а сестричка на маму".

Цымбалюк с мамой (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Напомним, Цымбалюк - украинский актер, получивший известность благодаря своим ролям в телесериалах и кино. Среди последних его работ - роли в сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кохання та полум’я", а также в фильмах "Коли ти вийдеш заміж" и "Песики".

18 апреля стало известно, что Цымбалюк станет новым героем шоу "Холостяк", которое выйдет на экраны уже осенью этого года.

Он уже был дважды женат, а недавно разошелся со своей девушкой - владелицей киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светланой Готочкиной. Пара была в отношениях около двух лет.