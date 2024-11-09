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"Холостяк" Терен поразил историей своей жизни: "С рождения у меня была инвалидность"

Суббота 09 ноября 2024 12:23
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"Холостяк" Терен поразил историей своей жизни: "С рождения у меня была инвалидность" Терен Александр (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Полина Иваненко

Второй выпуск "Холостяка-13" был интересным и неожиданным. Кроме того, что розу от Александра Терена не получили сразу две участницы, на шоу он откровенно рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него были с самого рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый эпизод "Холостяка".

Чем поразил Терен

Во время свидания, на которое Александр пригласил Светлану, Ксению и Алину, не обошлось без откровенных разговоров. "Холостяк" общался с каждой девушкой отдельно, так участницы могли больше узнать о главном герое и рассказать о себе.

Когда Терен говорил с Ксенией, она призналась, почему стеснялась своего тела и долго не хотела фотографироваться. Оказалось, что в подростковом возрасте девушка была вынуждена ходить в специальных корсетах, потому что у нее были проблемы со спиной.

&quot;Холостяк&quot; Терен поразил историей своей жизни: &quot;С рождения у меня была инвалидность&quot;

Терен рассказал о врожденной инвалидности (скриншот)

Александр был благодарен за искренность и рассказал собственную историю. Оказалось, с самого рождения у Терена была инвалидность. У него были проблемы с ногами.

"С рождения у меня была инвалидность. Врожденная двусторонняя косолапость. И мышцы на ногах были деформированы, потому что было постоянное давление на них. И в тот момент, когда они должны были развиваться, они этого не делали. Из-за этого я очень комплексовал, максимально. Никогда не ходил в шортах, не проявлял себя", - признался "Холостяк".

"Я не мог заниматься спортом профессионально. Дети ходили на какие-то спортивные кружки, а я этого делать не мог. Потому что нужны были какие-то справки от врача, разрешения", - также рассказал он.

По словам Терена, ему было тяжело, ведь он не хотел казаться слабым. Впрочем, Александр сумел это компенсировать.

&quot;Холостяк&quot; Терен поразил историей своей жизни: &quot;С рождения у меня была инвалидность&quot;

Александр Терен (скриншот)

"Это, конечно, оказало влияние на меня. Но это и делало меня сильнее. Потому что я компенсировал через свои проявления лидерские, той же маскулинностью, потому что я не мог показать свои недостатки", - объяснил Терен.

А потом все поменялось. 24 августа 2022 года Терен потерял на войне обе ноги. Сейчас он ходит на протезах и борется за права людей с инвалидностью.

По словам Александра, он не стесняется носить шорты и одежду, в которой все будут видеть протезы. Более того, он не стал закрываться в себе, поэтому активно занимается разными видами спорта.

Кто получил розы во втором выпуске "Холостяка"

Как мы уже рассказывали, Терен выбрал 11 участников. Это:

  • Юстина
  • Светлана
  • Вероника
  • Вика
  • Лиза
  • Ксения
  • Настя
  • Анастасия
  • Илона
  • Алина
  • Инна.

К слову, ранее одна из самых молодых участниц "Холостяка" сделала неожиданное признание о шоу.

Кроме этого, читайте, что известно о новой участнице "Холостяка", которой не было в первой серии.

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