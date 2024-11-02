"Холостяк" Терен вперше розповів про колишню, яка його зрадила: "Дуже складно пережити"

З ким зустрічався "Холостяк"

"Є одна історія, яку я далеко не всім розповідаю. В мене були стосунки. І в них було кохання. Кохав я, кохала моя дівчина, на той час. Іноді я мусив від'їздити. І ми, скажімо так, трошки сепарувалися. Але я приїжджав", - пригадав Будько.

"Одного разу, повернувшись до Києва, я дізнався, що ця дівчина зрадила мене. Відчуття взагалі складно описати, коли дізнаєшся про зраду. І це дуже складне відчуття. Коли ти і кохаєш людину, і водночас ніби ненавидиш. Насправді дуже складно емоційно просто пережити навіть це", - додав він.

За словами Олександра, його обраниця не хотіла визнавати провину, хоча він мав докази. І це було дуже боляче. Будько зізнався, що тоді він взагалі не знав, як себе поводити.

З ким зустрічався Терен (скріншот)

Але тоді він обрав шлях кохання. Терен намагався придушити в собі всі негативні емоції, хотів зберегти стосунки.

"І начебто все знову налагодилося. Але коли ми знову роз'їжджалися, не були разом, це постійно наздоганяло мене. Я розумів, що я не можу з цим до кінця змиритися", - пояснив військовий.

"Потім трапилася, на жаль, велика війна, і це стало таким каталізатором скріплення цих стосунків. Я пішов на фронт і знову якийсь період був сам. І вже тоді остаточно зрозумів, що зрада є для мене однією з речей, яку я не можу пробачити", - додав він.

Олександр зазначив, що постійно пригадував про зраду коханої. Він часто думав про це і розумів, що все ж не зміг залишити ситуацію в минулому. Будько усвідомив, що не пробачив.

Олександр Терен (скріншот)

"І не можу себе пробачити, що я пішов знову в ці стосунки... Це було нелегке рішення... Повернувшись у відпустку я розійшовся з нею", - пояснив Терен.

Також він підтвердив, що саме про ці стосунки писав у своїй книзі. Він зустрічався з дівчиною, яку звуть Дарина. Він пішов від неї приблизно півтора року тому.

Ця історія вразила учасниць "Холостяка". Коли вони зрозуміли, що Терен буде максимально відвертим, то подивилися на нього іншими очима й також почали ділитися історіями зі свого минулого.

Терен розповів про дівчину, яка його зрадила (скріншот)

Церемонія троянд на "Холостяку" - хто пройшов далі

Першу й особливу троянду отримала Тетяна, яка створює м'які іграшки. А потім Терен обрав ще 11 дівчат. Це: