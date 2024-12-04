Терен поставив на місце скандальну блогерку Пренткович після її заяв про людей з інвалідністю: вона відповіла

Терен поставив на місце Пренткович

"Нещодавно у відомої блогерки запитали, як вона ставиться до 13-го сезону "Холостяка". Вона відповіла, що до мене добре. Але на запитання, чи змогла б вона зустрічатися з людиною, "прикутою до "інвалідного візка" - скоріше ні", - написав Терен, маючи на увазі Пренткович.

Потім він зазначив, що публічні люди повинні бодай знати, як правильно вживати термінологію.

"Сумно те, що медійні люди досі не знають, як правильно вживати слова: не "інвалід", а людина з інвалідністю, не "візок", а колісне крісло, це базова повага своєї аудиторії в першу чергу", - зазначив ветеран війни.

Терен також написав, що задумався про те, наскільки наше суспільство готове прийняти та зрозуміти, що "інвалідність - це не вирок, а частина життя, яка не обмежує нашу здатність любити, мріяти і бути щасливою".

Також він розповів, що прийшов на проект, щоб зруйнувати стереотипи та довести, що кохання не має меж.

"Я прийшов на проект "Холостяк" не для того, щоб когось переконувати чи доводити свою "нормальність". Ми можемо будувати стосунки, ми мріємо про кохання та взаємність, нам не потрібно засудження та жаль щодо нашої інвалідності, ми хочемо досягати вершин і жити на повну", - зазначив головний герой.

"Я хочу, щоб нинішній сезон став не просто проектом, а прикладом того, як можна руйнувати стереотипи. Кохання не бачить обмежень, і я тут, щоб це довести", - підсумував він.

Олександр Будько із позивним "Терен" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Що відповіла Таня Пренткович

У коментарі до публікації фоловери холостяка взялися ділитися своїми думками. Блогерка Пренткович також прокоментувала свої слова та "вибачилась" перед ветераном.

"Олександре, мені шкода, що з моїх сториз ви вирвали контекст. Так, мабуть, я відповіла, що, мабуть, не змогла б будувати стосунки з людиною на колісному кріслі (дякую за уточнення, не знала, що це не візок), бо я не така смілива", - спробувала виправдатися блогерка.

Потім вона продовжила, звинувативши Терена у тому, що він перекручує її висловлювання.

"Але в моїх словах не було і нотки натяку, що хтось заслуговує на стосунки більше чи менше. Тому тут не дуже красиво з вашого боку перекручувати слова. І зараз я, вагітна жінка, отримую негативні висловлювання у свій бік. Неприємно", - написала скандальна блогерка.

Також вона вибачилася, що вживала у своїх сториз слово "інвалід".

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Як відреагували в мережі на виправдання блогерки

Інші користувачі мережі також висловили Пренткович все, що про неї думають:

"Зате є сміливість вивезти чоловіка, хто знає як, за кордон і брехати, що вам погрожують, а потім ще достатньо сміливості повертатися на зйомки"

"Досить усі свої про**би в житті прикривати дітьми та вагітностями, це так не працює. Досить регулярно нести в маси свої недалекі думки, а потім шукати безглузді виправдання"

"Це ви який вже раз обо*ралися у своїх словах і вчинках"

"А якби ваш чоловік залишився "інвалідом", не дай Боже. Ви б його покинули?"

"Краще б ви цей коментар не писали"

"Ваш коментар дуже схожий на газлайтинг: не я нафакапила, а ви не той контекст взяли. Ага".

Де зараз знаходиться Таня Пренткович

Зазначимо, що блогерка зі своїм громадянським чоловіком Андрієм Гонковським та двома дітьми у березні цього року переїхали з України до Португалії після скандалу з відпочинком на Мальдівах.

У січні Гонковський виїхав з України як волонтер, але його підловили на островах із Пренткович та дітьми.

Підприємець і блогер підтвердив, що він справді відпочивав із сім'єю, пояснивши, що благодійний захід, на якому він мав виступити як ведучий, був перенесений на іншу дату. Тому він вирішив приєднатися до сім'ї на Мальдівах.

Блогерка тоді виправдалася, що її громадянський чоловік законно перетнув кордон, і вона не розуміє хейта на їхню адресу.

Потім Гонковський написав, що їхня родина отримує погрози, через що вони змушені залишити Україну.

Пренткович із чоловіком (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)