"Холостяк" Терен поставив на місце людей, які пліткують про його поранення і втрату ніг

Річ у тім, що в мережі почали обговорювати, коли і за яких обставин Терен отримав своє поранення. В одному з роликів жінка розповідає, що ветеран війни навмисно вигадав "гарну дату" 24.08.2022 - тобто День незалежності України, щоб створити красиву легенду. А насправді він був поранений на 2 місяці раніше, 24 червня. Також вона розмірковує про обставини, за яких він отримав своє поранення. За її словами, Будько, будучи в нетверезому стані, "пішов справляти нужду" і тоді потрапив під мінометний обстріл. Крім того, вона зазначила, що Олександр більше не спілкується зі своїми побратимами, з якими служив.

Будько вирішив розставити всі крапки над "і" і прокоментувати ці слова.

"Я ніколи не думав, що доведеться виправдовуватися, як і за яких обставин отримав своє поранення. Однак реальність, як вона є. Ось як на відео в каруселі особа із сумнівною репутацією для очорнення образу ветерана і військових загалом ("всі п'ють на фронті") бере і поливає брудом", - зазначив Терен.

Також Будько відповів на звинувачення, що він не підтримує спілкування з побратимами.

"Закиди, що я не підтримую і не спілкуюся з батальйоном, у якому служив, теж безглузді. Збори, спілкування, відвідування батьків загиблих - це те, що я робив протягом усього часу. На жаль, найближчі мої люди загинули, і можливість спілкуватися з ними маю тільки у своїй голові", - наголосив холостяк.

Терен емоційно відповів, що не відчуває підтримки як військовий-ветеран.

"Я не бачу, щоб люди скаржилися на такий контент, не бачу підтримки і захисту військових! Заявлена суспільством на словах повага часто стала перетворюватися на "не так воював, не там воював, не так поранило, не так загинув!" - підсумував Олександр Будько.

Також він зазначив, що міг би подати на такі висловлювання до суду, проте не має часу і сил на судові розгляди, оскільки постійно організовує збори для реальної підтримки військових.

"Не підтримуйте пропаганду ворога і не поширюйте фейки. Перевіряйте інформацію, будьте медіаграмотними та підтримуйте своїх ветеранів і ветеранок", - наголосив Терен.

"Холостяк" Олександр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Як Терен отримав поранення

Під час боїв на Харківщині захисник дістав важке поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги. Сталося це 24 серпня 2022 року.

У селі Дмитрівка Олександр разом із побратимами увійшов у посадку, а на висоті був ворожий танк. Він почав обстрілювати їх, військові не могли до нього дістати мінометами, тож піхота отримала команду "Відбій".

До важкого бою додалася ще й втома, адже в якийсь момент Олександр почав засинати, і тоді отримав поранення ніг. Його засипало землею, на щастя, врятували старі двері: вони впали та вберегли життя воїна. Йому наклали турнікети на обидві ноги та знеболили, потім у найближчому селі зробили ампутацію однієї ноги.

Пізніше Олександра направили в лікарню до Харкова, а потім до Полтави. Уже в лікарні лікар повідомив, що почалося відмирання тканин, тому ліву ногу теж потрібно ампутувати.

Незважаючи на це, після реабілітації молодий чоловік продовжує вести активний спосіб життя, танцювати і займатися спортом.

Олександр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)