"Холостяк" Терен підігрів чутки про роман із відомою блогеркою

Примітно, що він з'явився на відео з блогеркою Оленою Мандзюк для ролика бренду "Гаптувальня". У короткому відео вони постали в образах нареченого і нареченої в традиційному українському вбранні.

"Наряджання - весільний обряд, який починався в суботу вранці з посагу нареченої в її домі в присутності рідних і запрошених", - йдеться в публікації.

Потім на відео показано, яке вбрання було у молодих у давні часи.

"У серії роликів ми експериментуємо з вінчальними традиціями наших предків, щоб показати: звичаї слід не тільки відтворювати, а й переосмислювати, вплітаючи їх у сучасність", - йдеться в описі до відео.

Як відреагували в мережі

Фоловери знаменитостей одразу ж почали коментувати публікацію, підкресливши, що вони мають чудовий вигляд разом:

"Ви дуже схожі один на одного, як ви прекрасні"

"Вас усі вже тут одружили? Дуже красиві"

"Які ви красиві, наче з пісні"

"Круто"

"Вау! Дуже красиво"

"Яка краса".

Одним із перших також написав ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік: "Вже знову не Холостяк". Терен оцінив його гумор і відповів: "Ну ти вже не перегинай".

Олена Мандзюк зі свого боку також прокоментувала відео: "Якщо у мене буде весілля, я хочу зберегти ці традиції у своєму житті, передати їх дітям, розповісти всім, яка наша культура прекрасна і глибока, давайте зберігати її".

Зазначимо, що раніше Терен і Мандзюк засвітилися разом на відпочинку на Кіпрі. Тоді блогерка зазначила, що в неї з ексхолостяком тільки дружні стосунки.

Хто така Олена Мандзюк

Олена Мандзюк - українська блогерка, яка здобула популярність завдяки своїм відео. У них вона ділиться порадами щодо моди, стилю життя, краси та особистих переживань. Олена також часто обговорює соціальні теми та ділиться думками про актуальні події.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Мандзюк почала активно волонтерити.

У 2024 році увійшла до рейтингу "Топ-50 блогерів України".



Олена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

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