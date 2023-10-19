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"Холостяк" Макс Михайлюк поділився радісною звісткою: буде поповнення

Макс Михайлюк вдруге стане батьком (фото: instagram.com/flymax305)
Автор: Юлія Любченко

Наймиліший та дуже ввічливий "Холостяк" Макс Михайлюк поділився радісною новиною про поповнення в родині. Це вже буде друга дитина пілота від дружини моделі.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на радісний допис Михайлюка у соціальній мережі Instagram, розповідає про поповнення в його родині.

Макс Михайлюк чекає на другу дитину

Відомий пілот Макс Михайлюк оприлюднив у своєму профілі Instagram фотографію з дружиною Дашею Хлистун і з двома позитивними тестами на вагітність. 

Колишній "Холостяк" вирішив не розписувати масштаби свого сімейного щастя, а навпаки, висловився у своєму дописі просто та лаконічно. 

"Дива потребують трохи часу", - підписав фотокартку Максим. 

 

А ось сама молода мама написала трохи по-іншому. 

"+1 в родину Михайлюк", - підписала фото дружина пілота. 

Макс Михайлюк в ролі батька 

Варто нагадати, що Макс вже має донечку, яку неймовірно кохає, адже ця дитина була довгоочікуваною та бажаною. 

Маленька Аріана часто світиться у профілі Михайлюка, оскільки він дуже її любить і при можливості проводить з нею весь вільний час. А сама ж дівчинка - справжня таткова донька, це підмічає навіть дружина пілота у коментарях. 

Тож, у ролі турботливого батька Михайлюка вже звично бачити. Залишається лише дочекатися, коли молоді батьки оприлюднять стать майбутньої дитини та порадіти за них ще сильніше. 

Загалом народжувати дітей під час війни - дуже героїчно, але й водночас ризиковано. Проте життя продовжується і не можна його відкладати на потім. 

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