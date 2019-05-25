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Холостяк 9: що відомо про обраницю Добриніна (фото)

STYLERТелешоу    25.05.2019 - 14:40
Холостяк 9: що відомо про обраницю Добриніна (фото)
Микита Добринін і Дар'я (instagram.com/kvittkova)

Переможниця проекту виросла в багатодітній родині і мріяла стати актрисою

Фінал дев'ятого сезону шоу Холостяк відбувся в п'ятницю, 24 травня, та Микита Добринін повідомив ім'я переможниці. Нею стала учасниця з Києва Дар'я Квіткова (імовірно, Квіткова - це псевдонім).

Дарині 20 років, і вона займається перукарським мистецтвом. На її сторінці в соціальній мережі зазначено, що вона стиліст зачісок. Як зізналася дівчина, вона мріяла стати актрисою або психологом, але мама подала їй ідею спробувати себе зовсім в іншій професії і стати перукарем. Даша зазначила, що зараз вона дуже вдячна своїй мамі, так як любить свою роботу.

Холостяк 9: що відомо про обраницю Добриніна (фото)

Переможниця проекту Холостяк 9 Дар'я (instagram.com/kvittkova)

Вищої освіти у Дарини немає, але в одному з інтерв'ю вона повідомила, що мріє її отримати. На даний момент вона популярний блогер і в Instagram кількість її передплатників перевалила за 250 тисяч чоловік.

Мама Даші – директор з навчання в компанії "Лореаль Україна", а тато – військовий. Крім Даші в сім'ї ще троє дітей: дві сестри і брат.

Холостяк 9: що відомо про обраницю Добриніна (фото)

Рідні Дар'ї Квітковой (instagram.com/kvittkova)

Брат Євген – колорист, технолог бренду "Матрикс", сестра Надя – гімнастка, сестра Настя – перекладач в Швейцарії.

В майбутньому Дар'я мріє відкрити свій б'юті-простір і затишну кав'ярню в Лондоні. За знаком зодіаку вона Рак.

 

Переможниця пректу Холостяк 9 (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Холостяк шокував несподіваним рішенням.

А також ми розповідали про те, що экс-учасниця Холостяк розговорилася після проекту.

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