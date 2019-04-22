Бывшая участница Холостяка сделала громкое признание: все подробности

Холостяк 2019/Элизабет (фото: instagram.com/holostyakst)

Холостяк 2019 покинула еще одна участница проекта и сделала неожиданное признание

Холостяк продолжает "избавляться" от девушек. Так, после седьмого эфира популярный проект покинула темнокожая красавица Элизабет, которая приехала в Украину из Италии. В интервью "Фактам" девушка рассказала о том, что привело ее в шоу и почему они расстались с Никитой Добрыниным.

Элизабет рассказала о том, что всегда хотела попытаться построить отношения, говоря на родном языке. Поэтому и решила приехать на проект в Украину, а не принимать участие в итальянском Холостяке. К тому же она призналась, что до проекта никогда не встречалась с соотечественником.

Девушка рассказала, что Никита ей понравился, он был обходительным и на первом их свидании познакомил со своими друзьями. Перед Церемонией роз Элизабет поговорила с Никитой, но разговор у них не складывался. Поэтому то, что она не получит розу не было для нее большим сюрпризом.

Холостяк Никита Добрынин и Элизабет (фото: instagram.com/holostyakst)

Она также отметила, что в какой-то период поняла, что отношения с Никитой ни к чему не приведут.

Элизабет призналась, что еще в Италии она встретилась с бывшим Холостяком - Иракли Макацария. По ее словам, во Флоренции ежегодно проходит международная фэшн-выставка Pitti Uomo. И она обратилась за советом к Иракли, поскольку считает его одним из самых стильных мужчин шоу-бизнеса.

Иракли был со своими друзьями и рассказал, как важно после выхода проекта в эфир оставаться верной себе, тем чувствам и эмоциям, которые пережиты, находясь на проекте.

Напомним, что самая яркая участница проекта Виктория рассказала о Никите Добрынине.

Ранее сообщалось о том, что на шоу Холостяк-9 между Олей и Наташей произошел серьезный конфликт.