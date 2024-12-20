"Холостяк-13": як минув 8 випуск, у якому Терен познайомився з батьками учасниць

Побачення Юстини

Випуск розпочався з зустрічі Юстини та Олександра біля Поморянського замку. Дівчина організувала для Терена "королівський сніданок" і запропонувала гру, де вони витягували карти й відповідали на питання, які придумували одне для одного.

Побачення Юстини з Олександром (скріншот)

Після гри Юстина запросила ветерана всередину замку.

"Я завжди рівнялась на стосунки батьків. Вони для мене були граф і графиня. Я хочу запросити тебе потанцювати", - звернулася дівчина до Олександра.

Побачення Юстини з Олександром (скріншот)

Після танцю й ніжних поцілунків пара вирушила знайомитися з батьками фіналістки.

Знайомство з батьками Юстини

Юстина зізналася, що раніше ніколи не знайомила своїх батьків із хлопцем, тому дуже хвилювалася. Зустріч відбулася на дачі її родини, за столом зібралися батько, мама й сестра Юстини.

Знайомство Терена з батьками Юстини (скріншот)

Олександр поцікавився у батьків, як вони поставилися до того, що їхня донька вирішила взяти участь у проєкті.

"Були перестороги, бо була у неї сесія, вона ще не закінчила. Кажу: "Юстина, який проект, ти маєш вчитися", - зізнався батько.

Знайомство Терена з батьками Юстини (скріншот)

"Вона чудова дівчина. Я впевнена, якби вона не була перебірливою, у неї було б багато хлопців", - додала сестра учасниці.

Згодом тато Юстини запросив ветерана на особисту розмову. Він запитав, яке враження залишила у нього дівчина під час першої зустрічі. Відповідь Олександра його задовольнила, і вони продовжили бесіду.

"З розмов батька було видно, що він дуже пишається донькою", - сказав головний герой "Холостяка".

Знайомство Терена з батьками Юстини (скріншот)

У цей час Юстина разом із мамою та сестрою обговорювали її зміни, які сталися завдяки участі в проєкті.

Коли батько повернувся до столу, його почали розпитувати, яке враження на нього справив Олександр. Чоловік відповідав обережно й неоднозначно, залишаючи місце для роздумів.

Батьки Юстини поцікавилися її планами на майбутнє, якщо вона переможе у проєкті. Дівчина зізналася, що готова переїхати до Києва, щоб будувати стосунки з Олександром.

Це викликало у батьків певне занепокоєння. Вони запитали, чи не хотіла б Юстина спочатку обговорити це рішення з ними.

Знайомство Терена з батьками Юстини (скріншот)

Тим часом сестра Юстини вирішила поспілкуватися з Олександром особисто. Вона запитувала про його сімейні цінності, ставлення до шлюбу й родини. Своєю чергою, ветеран поцікавився, якого чоловіка сестра бачить поруч із Юстиною.

"Я зрозуміла, що Олександру цікава Юстина як дівчина", - поділилася Ярина.

Знайомство Терена з родиною Юстини (скріншот)

Потім Олександр мав розмову з мамою фіналістки, яка запитувала, як його батьки поставилися до його участі в реаліті.

Після бесіди жінка подарувала головному герою символічний подарунок - значок із гербом їхньої родини.

Скріншот

Залишившись наодинці, Юстина та Олександр обговорили свої емоції після знайомства з її батьками. Олександр також запитав від імені інших учасниць, чи готова 20-річна Юстина будувати серйозні стосунки в такому юному віці.

Юстина та Олександр (скріншот)

Побачення Насті та знайомство з її родиною

Олександр відвідав рідне місто Насті - Збараж, що на Львівщині. Зустріч розпочалася на галявині, де Настя організувала побачення, аби познайомити його з тантричними практиками.

"Ціль цього побачення налагодити контакт один з одним і ще більше зблизитися з ним", - пояснила езотерикиня.

Побачення Насті з Олександром (скріншот)

Під час зустрічі вона поділилася причинами розриву зі своїм колишнім партнером.

"Не було цього відчуття "пишаюся своєю жінкою". Я хочу чути підтримку", - розповіла Настя.

Після побачення пара вирушила знайомитися з її родиною. За столом зібралися мама Насті, дві бабусі та дідусь. Батько не зміг бути присутнім через незаплановану робочу поїздку.

Знайомство Терена з батьками Насті (скріншот)

Спілкування з родиною езотерикині було легким і теплим, супроводжувалося посмішками та приємною атмосферою.

Під час розмови Олександр поцікавився в родини фіналістки, як вони поставилися до її участі у проєкті. Мама відповіла, що завжди знала: її донька буде на сцені. Бабуся ж додала, що Настя - дівчина, яка завжди досягає поставлених цілей.

Однак така відповідь не дуже сподобалася Олександру. Він зазначив, що проєкт "Холостяк" присвячений пошуку кохання, а не піару.

Після цього мама Насті запросила ветерана на особисту розмову. Вона розповіла про складний період у житті доньки - її боротьбу з булімією в юності. Також згадала, як завдяки цьому в дівчини з’явився духовний наставник, що став важливим у її житті.

Знайомство Терена з батьками Насті (скріншот)

Терен поцікавився в мами, як довго родина планує підтримувати доньку фінансово та який дохід йому необхідний, щоб забезпечити Настю. Жінка зізналася, що не знає, які саме забаганки має її донька.

"Після цієї розмови у мене з’явилися запитання, яких раніше не було", - поділився Олександр.

Наступними спілкуватися з письменником захотіли бабусі Насті. Як колишні вчительки, вони підготували питання зі шкільної програми.

Знайомство Терена з батьками Насті (скріншот)

"Він розумний і цікавий. З нього буде чудовий чоловік і батько", - підсумували жінки.

Повернувшись, Саша та Настя вирушили на приватну розмову. Вона показувала йому свої дитячі фото та розпитувала, в яких умовах він живе у Києві. Зустріч завершилася поцілунками.

Настя та Терен обговорюють знайомство з її батьками (скріншот)

Побачення Інни та знайомство з її родиною

Інна та Олександр зустрілися у боулінг-клубі в Києві. Хоча дівчина родом із Харкова, однак через небезпеку обстрілів вони вирішили провести зустріч у столиці.

До пари приєдналася сестра волонтерки, яка одразу взяла ініціативу в свої руки. Вона жартома оголосила, що тема кожного її питання залежатиме від кількості збитих кегель.

Олександр Терен познайомився з сестрою Інни (скріншот)

"Я дізнався багато нового про Інну та її ставлення до багатьох важливих життєвих питань", - поділився враженнями Саша.

Сестра учасниці також зазначила, що холостяк справив на неї гарне враження.

Згодом вони змінили локацію для продовження зустрічі, де до компанії приєдналися батьки Інни.

Олександр Терен познайомився з батьками Інни (скріншот)

Вони розповіли, що їхали до Києва під інтенсивними обстрілами. Рідні підготували для доньки зворушливе відео з рідного міста, включно зі зверненням її бабусі, яка мешкає у Салтівці, одному з найбільш постраждалих районів Харкова.

Під час розмови зачепили тему колишнього шлюбу Інни. Для Олександра стало несподіванкою, що батьки дівчини не знали про її заміжжя. Напруга швидко розвіялася, коли сестра показала ще одне відеозвернення, цього разу від побратимів Інни. Це розчулило як її саму, так і батька.

Згодом батько Інни вирішив поговорити з Олександром наодинці. Він запитав у ветерана, яким той уявляє шлюб.

Олександр Терен познайомився з батьками Інни (скріншот)

Олександр своєю чергою поцікавився, наскільки суворим було виховання Інни.

"Спілкування було легким. Видно, що він дуже хвилюється за доньку", - поділився враженнями Олександр.

"Це була щира бесіда. Наші погляди багато в чому збігаються", - додав батько Інни.

Мама учасниці також захотіла поспілкуватися з головним героєм. Вона принесла сімейний фотоальбом, щоб розповісти більше про життя Інни.

Під час бесіди жінка висловила захоплення Олександром і подякувала йому за його внесок у захист країни. Жартома вона заявила, що рекомендує свою доньку як чудову кандидатуру, перелічивши всі її найкращі якості.

Олександр Терен познайомився з батьками Інни (скріншот)

Після зустрічі з батьками Інни Саша і учасниця обговорили свої враження й переживання стосовно їхніх стосунків під час особистої розмови.

Олександр Терен підвів підсумки з Інною (скріншот)

Підсумки тижня Олександра з Григорієм Решетником

У бесіді з ведучим проєкту Олександр зізнався, що зміг знайти спільну мову з усіма батьками. Ніхто не намагався тиснути на нього.

Що стосується дівчат, холостяк зауважив, що в нього досі є сумніви: з ким із них продовжувати стосунки, а з ким майбутнього не бачить.

Олександр Терен з Григорієм Решетником (скріншот)

Церемонія троянд

Під час церемонії троянд ветеран попрощався з Юстиною. З його слів, він бачить, які у неї до нього сильні почуття, однак взаємністю головний герой відповісти не може.

Хто покинув випуск 8 випуск у "Холостяку-13" (скріншот)

Тож у наступному епізоді ми побачимо.