"Холостяк 12" Топольський розійшовся з переможницею шоу та назвав причину

Головний герой "Холостяка 12" Алекс Топольський у фіналі шоу вирішив, що будуватиме стосунки з моделлю Катею Лозовицькою. Але у постфінальному шоу з'ясувалося, що пара розлучилася.
У пост-шоу переможниця програми Катя розповіла, що це рішення вони ухвалили до повномасштабного вторгнення росіян.
За словами Топольського, пара намагалася побудувати відносини поза проектом. У них були зустрічі та побачення, на яких вони були змушені ховатися від публіки.
Але їхні стосунки тривали недовго. Невдовзі вони розійшлися.
"У нас виявилися різні погляди на стосунки. У мене були якісь очікування від чоловіка - турбота, ініціативність, догляд, але в наших відносинах я цього не побачила. Мені стало некомфортно", - сказала Катя.
Алекс же повідомив, що їм не вистачило пристрасті.
"Кать, всі моменти, які у нас були, я згадую з ніжністю. Ми все обговорили, з'ясували, і дійшли висновку, що немає розвитку відносин, які могли би бути", - додав Топольський.
До речі, причиною розлучення Алекс називає, що у його думках була Саша Мудра. За його словами, він дивився епізоди з нею, і йому це подобалося, можливо, це почуття.
Незважаючи на те, що у фіналі шоу Алекс вибрав Катю, пізніше він спробував відновити спілкування з іншою фіналісткою проекту Сашою Мудрою.
Дівчина повідомила УНІАН, що Алекс писав їй, казав, що зробив неправильний вибір.
"Він писав, що зі мною у нього була хімія, а Катю він вибрав тому, що вона з гарної родини", - сказала Мудра.
До речі, Саша потім заявила, що за образом принца ховалася порожнеча та заблокувала "Холостяка" скрізь.
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