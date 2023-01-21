"Холостяк 12" Топольский разошелся с победительницей шоу и назвал причину

Как сложились отношения Топольского и Кати

По словам Топольского, пара пыталась построить отношения вне проекта. У них были встречи и свидания, на которых были вынуждены скрываться от публики.

Но их отношения продолжались недолго. Вскоре они разошлись.

"У нас оказались разные взгляды на отношения. У меня были некие ожидания от мужчины - забота, инициативность, ухаживания, но в наших отношениях я этого не увидела. Мне стало некомфортно", - сказала Катя.

Катя Лозовицкая и Алекс Топольский (фото: Instagram/Лозовицкая)

Алекс же сообщил, что им не хватило страсти...

"Кать, все моменты, которые у нас были, я вспоминаю с нежностью. Мы все обсудили, выяснили, и пришли к выводу, что нет развития отношений, которое могло бы быть", - добавил Топольский.

Кстати, причиной расставания Алекс называет, что в его мыслях была Саша Мудрая. По его словам, он смотрел эпизоды с ней и ему это нравилось, возможно, это чувства.

Жизнь после проекта

Несмотря на то, что в финале шоу Топольский выбрал Катю, позже он попытался возобновить общение с другой финалисткой проекта Сашей Мудрой.

Девушка сообщила УНИАН, что Алекс писал ей, говорил, что сделал неправильный выбор.

"Он писал, что со мной у него была химия, а Катю он выбрал потому, что она из хорошей семьи", - сказала Мудрая.

Саша Мудрая (фото: instagram.com/holostyakstb)

Кстати, Саша потом сказала, что за образом принца скрывалась пустота и она заблокировала "Холостяка" везде.