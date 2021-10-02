Холодные ночи и солнечные дни: какая погода ждет Украину в выходной

На Западе и Юге страны в воскресенье будет приятней всего. Днем здесь будет температура от 14 до 17 градусов тепла, а ночью ожидается от +4 до +6. На Закарпатье будет 18-20 градусов тепла, также очень комфортно.

В центре страны ожидается днем от +13 до +15 градусов, а ночью столбики термометров покажут всего от 3 до 5 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, на востоке и севере будет от +12 до +14 градусов выше нуля. Здесь тоже ночью температура воздуха будет низкой от+ 3 до +5 градусов. В Луганской области всего от 0 до 5 градусов тепла после захода солнца.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует киевлянам отличные теплые выходные 2 и 3 октября, но это касается дневного времени.

"Выходные обещают хорошие синоптические условия - надо только одеться согласно прогнозу и помониторить сегодня вечером, куда завтра отправиться лучше, на огород или в какой-то национальный парк. Потому что в ноябре-декабре такого может не быть", - написала синоптик.

Важно!

В Киевской области ночью 2-3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов и местами в воздухе 0-2 градуси (І уровень опасности, желтый).