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Холодні ночі та сонячні дні: яка погода чекає Україну у вихідний

Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 3 жовтня, в неділю, порадує жителів теплим і яскравим сонцем днем, але ночі будуть залишатися холодними.

Згідно з даними Укргідрометцентру, на більшості територій очікується ясна погода без опадів.

На Заході і Півдні країни в неділю буде найприємніше. Вдень тут буде температура від 14 до 17 градусів тепла, а вночі очікується від +4 до +6. На Закарпатті буде 18-20 градусів тепла, також дуже комфортно.

У центрі країни очікується вдень від +13 до + 15 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть всього від 3 до 5 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, на Сході і Півночі буде від +12 до +14 градусів вище нуля. Тут теж вночі температура повітря буде низькою від + 3 до + 5 градусів. У Луганській області всього від 0 до 5 градусів тепла після заходу сонця.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує киянам відмінні теплі вихідні 2 і 3 жовтня, але це стосується денного часу.

"Вихідні обіцяють хороші синоптичні умови - треба тільки одягнутися згідно з прогнозом і помоніторити сьогодні ввечері, куди завтра відправитися краще, на город або в якийсь Національний парк. Тому що в листопаді-грудні такого може не бути", - написала синоптик.

Важливо!

У Київській області вночі 2-3 жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів та місцями в повітрі 0-2 градуси(і рівень небезпеки, жовтий).

Як ми раніше писали, синоптик здивував прогнозом на жовтень.

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