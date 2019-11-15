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Холодное сердце: что известно про самую ожидаемую сказку сезона

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 14:05
Холодное сердце: что известно про самую ожидаемую сказку сезона
"Холодное сердце 2" покажут в Киеве (фото: пресс-служба)

Топ самых интересных фактов о долгожданной диснеевской ленте "Холодное сердце 2" - в материале Styler

21 ноября в украинском прокате стартует вторая часть успешной диснеевской ленты "Холодное сердце 2" (Frozen 2). Кроме этого в январе Disney представит свою сказку в Киеве и на коньках - в оригинальном шоу "Дисней на льду". Накануне премьер рассказываем самые интересные факты, о создании главной сказки сезона.

Основатель медиаимперии The Walt Disney Company Уолт Дисней с 30-х годов мечтал снять анимационную ленту о жизни писателя Ганса Христиана Андерсена. Мечта была воплощена в мультфильме "Холодное сердце" (Frozen) в 2013-м. Лента – оригинальное переосмысление известной сказки Андерсена "Снежная королева". Даже имена главных героев: Ганс Кристоф, Анна и Свен - отсылка к имени Ганс Кристиан Андерсен.

Холодное сердце: что известно про самую ожидаемую сказку сезона

"Холодное сердце 2" покажут в Киеве (фото: пресс-служба)

В начале работы над мультфильмом "Холодное сердце" (Frozen) аниматоры прошли ускоренный курс по метеорологии и изучали движения оленя, наблюдая за живым животным, которое поселили прямо в студии Disney. Это помогло сделать снежную магию и привычки оленя Свена в мультфильме более реалистичными.

"Холодное сердце" (Frozen) - самый длинный и самый успешный полнометражный мультфильм за время существования студии Disney. Лента получила две премии Оскар, Золотой глобус, пять премий Энни, премии BAFTA и Сатурн, несколько наград от Гильдии киноактеров США (SAG) и тому подобное.

Холодное сердце: что известно про самую ожидаемую сказку сезона

"Холодное сердце 2" покажут в Киеве (фото: пресс-служба)

Первый тизер-трейлер мультфильма "Холодное сердце 2" (Frozen 2) установил рекорд по просмотрам среди анимационных лент. За 24 часа его посмотрели свыше 116 миллионов зрителей.

Посмотреть "Холодное сердце" (Frozen) можно не только на экране. Историю было воспроизведено в театрализованном шоу на коньках "Дисней на льду". Это оригинальная представление от компании Disney в котором участвует более 50 актеров, большинство - фигуристы с громкими именами. Постановкой занимается компания Feld Entertainment Inc. - мировой лидер в создании семейных и развлекательных шоу, которые уже увидели в 75 странах на шести континентах.

Холодное сердце: что известно про самую ожидаемую сказку сезона

"Холодное сердце 2" покажут в Киеве (фото: пресс-служба)

Декорации для ледового шоу "Холодное сердце" (Frozen) создавал Стив Басс - многократный обладатель премии Эмми. Благодаря им во время шоу зрители в буквальном смысле попадут в сказку и почувствуют себя неотделимой частью истории. Их ожидают зрелищные спецэффекты, настоящий фейерверк и большие снежные горы, которые вырастут ниоткуда прямо на льду. Отдельного внимания заслуживают и костюмы героев, смотреть на них будет не менее интересно, чем следить за трюками актеров. Дизайнер по костюмам, работавший над шоу, Грегори А. Поплик - автор нарядов для самых известных бродвейских шоу.

На лед герои "Холодного сердца" (Frozen) выйдут вместе с другими популярными персонажами Вселенной Disney: принцессами, королем Львом, Микки и Минни Маусом, рыбкой Немо и другими. Как и все диснеевские сказки, шоу "Дисней на льду" - музыкальное представление. Во время нее можно услышать не менее 30 любимых песен из мультфильмов Disney.

Холодное сердце: что известно про самую ожидаемую сказку сезона

"Холодное сердце 2" покажут в Киеве (фото: пресс-служба)

Увидеть "Холодное сердце 2" (Frozen 2) в кинотеатрах Украины можно будет с 21 ноября 2019 года. А в 2020 году в Дворце спорта с 3 по 6 января историю принцесс можно будет посмотреть и на льду. Во время гастролей оригинального шоу "Дисней на льду" Киев ожидает 11 спектаклей "Холодного сердца" (Frozen).

Холодное сердце: что известно про самую ожидаемую сказку сезона

"Холодное сердце 2" покажут в Киеве (фото: пресс-служба)

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