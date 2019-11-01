Танцы, музыка, отрыв: куда пойти в ноябре в Киеве

Афиша концертов Киева на ноябрь 2019 (коллаж РБК-Украина)

Самые лучшие концерты и развлечения ноября в Киеве - в подборке Styler

Афиша на ноябрь 2019 готовит для киевлян и гостей столицы развлечения на любой вкус. Куда пойти, что посмотреть и где отдохнуть душой и телом - читайте в нашей подборке ярких и незабываемых мероприятий.

Вселенная Тела

ВДНГ, 4-й павильон

1 ноября – 1 декабря (купить билеты)

Первая всемирно известная выставка Body Worlds решила остаться в Украине ещё на один месяц, до 1 декабря, чтобы все желающие успели прикоснуться к таинству человеческого организма и узнать секреты долголетия. Наверняка, вы неоднократно слышали про необыкновенную экспозицию, которая с 31 августа открыта для посещения на территории ВДНГ – с момента открытия в 1995 году, выставка успела побывать в десятках стран, а количество её посетителей давно приблизилось к отметке в 50 миллионов. Настоящие тела, специальным образом сохраненные после смерти – это шокирующее зрелище, которое может навсегда изменить ваше представление о хрупкости человеческого тела.

Вселенная Тела

Парк на ВДНГ

Выставочный Центр

10:00 – 22:00 (афиша и сайт)

Несмотря на завершение жаркого трехмесячного сезона проекта “Лето на ВДНГ” – развлечения не заканчиваются! Парк на Выставочном Центре круглый год открыт для посещения и готовит кучу приятных сюрпризов для своих гостей: от разнообразных аттракционов и активностей для всей семьи – до масштабных фестивалей и новогодних развлечений! Тем более, что вскоре начнется новогодний сезон и парк на ВДНГ превратится в сказочное место, где исполнятся любые детские желания. Но пока что расскажем о событиях, которые абсолютно точно не стоит пропускать в ноябре: 16-17 ноября пройдет главная барахолка Кураж Базар; 16 ноября пройдет музыкальный фестиваль Studance, приуроченный к международному дню студентов; и главный сюрприз – с 1 ноября Рождественская Фабрика Желаний готовится создавать праздничное настроение.

Парк на ВДНГ

Рождественская Фабрика Желаний

ВДНГ, 2-й павильон

1 ноября – 19 января (купить билеты)

Клавдиевская фабрика елочных украшений с 1 ноября открывает новую локацию на ВДНГ – “Рождественская Фабрика Желаний”. Огромный павильон Выставочного Центра превратили в небольшой праздничный город, который переместит посетителей прямиком в новогоднюю сказку – с красочными декорациями, волшебной атмосферой, эльфами, волшебниками, ярмаркой, интерактивными играми и возможностью изготовить украшение для лесной красавицы. Но главное в этом путешествии – исполнение детских желаний.

Рождественская Фабрика Желаний

Тима Белорусских

Ego Party Place

14 ноября, 23:00 (купить билеты)

Сейчас в Беларуси два музыкальных героя – Макс Корж и Тима Белорусских. Несмотря на вечные сравнения, молодой рэпер из Минска признается, что никогда не слышал своего более популярного коллегу по цеху. Но это нисколько не умаляет его личных заслуг, ведь когда Тима опубликовал у себя в группе ВКонтакте песню “Мокрые кроссы” – о парне из Беларуси начали говорить все. Феноменальная популярность только положительно отразилась на творческой карьере молодого рэпера – он бросил все силы на запись новых треков и повышение количества драйва во время живых выступлений. Его первый дебютный сольный концерт состоялся всего год назад – как сильно изменился результат, мы сможем проверить 14 ноября в клубе Ego Party Place.

Тима Белорусских - Витаминка

Друга Ріка

МЦКИ

14 ноября, 19:00 (купить билеты)

Последние несколько лет для группы “Друга Ріка” вышли особенно удачными: позади юбилейный тур по Украине, недостижимый ранее аншлаг в 8000 человек на сольнике в киевском Дворце Спорта, релиз нового альбома “Піраміда” (+ последующие за ним музыкальные премии и культурные коллаборации), заокеанские гастроли по США и Канаде. Можно задать вопрос – куда дальше? Но музыканты не разрушают интригу раньше времени, поэтому все сюрпризы ждут нас впереди. Пока что время подвести итоги при помощи атмосферного акустического концерта в Октябрьском дворце. Лучшее из дискографии коллектива и новые песни из альбома “Піраміда” – но в совершенно новом акустическом звучании! Не советуем пропускать.

Друга Ріка - Секрет

Музыкальная премия Jäger Music Awards

Арт-галерея LAVRA

15 ноября (подробности)

Звание первой по-настоящему независимой музыкальной премии присуждается Jäger Music Awards! Она впервые появилась на горизонте в прошлом году, но за это время успела наворотить делов, открыть новые имена (привет, зе Джозерс!) и принять участие в развитии локальной сцены. В отличии от большинства коллег по цеху, Jager Music Awards не ставят акцент на стилистических особенностях и не обращают внимание на жанровые предпочтения – настоящая музыка вне правил, актуальная и злободневная. Победителей в десяти основных номинациях будет определять авторитетное жюри, собранное из лучших представителей отечественной и зарубежной музыкальной индустрии. Особое внимание стоит обратить на конкурсную часть для молодых талантов – B2B Young Blood, вот уж где действительно можно услышать нечто совершенно удивительное. Хотите раньше всех узнать о будущем современной украинской музыки? Тогда приходите на церемонию награждения премии Jager Music Awards 15 ноября в арт-галерее LAVRA.

Jäger Music Awards

Антитела

Дворец Спорта

16 ноября, 19:00 (купить билеты)

Рок-группа “Антитела” претендует на звание нового “любимого национального коллектива” – билеты на большой столичный концерт разобрали практически моментально, поэтому жителей и гостей Киева ждет сразу два стадионных выступления. Но это не все имеющиеся поводы для празднования – вместе с фанатами группа отметит 10-летний юбилей со дня основания коллектива; а новый гастрольный тур приурочен к выходу шестого альбома “Hello”. Приходите, чтобы услышать новые композиции вживую. Пойте вместе с любимыми рокерами песни, которые уже стали хитами – “TDME”, “Lego” или “Вірила”. Кричите Hello на всю Украину!

Антитіла - Вірила

Нервы

Stereo Plaza

17 ноября, 19:00 (купить билеты)

Долгожданный сольный концерт легендарной группы “Нервы” в Киеве! В Stereo Plaza состоится презентация нового альбома из двух частей “Самый дорогой” – три года музыканты не выступали в украинской столице, поэтому новая концертная программа должна наверстать упущенное перед старыми фанатами. “Кофе – мой друг”, “Вороны”, “Батареи” и все любимые песни, которых за 7 лет существования коллектива накопилось немало – учи песни наизусть и приходи на выступление, чтобы спеть их вместе с кумирами!

Нервы - Зажигалки

Lord of the Dance

Дворец Украина

19 ноября, 19:00 (купить билеты)

Lord of the Dance приезжают в Киев с новым потрясающим шоу “Опасные игры”: кельтские мотивы, ирландский степ, горячая страсть и буря эмоций! Вы станете свидетелями грандиозного возвращения легендарного танцевального коллектива на большую сцену – любые их мировые гастроли вызывают безумный ажиотаж среди поклонников, за 18 лет их выступления посетили около 20 миллионов человек, что дает право называть их настоящим всемирно известным культурным феноменом. Уверены, что билеты на выступление в Киеве разойдутся со скоростью горячих пирожков, поэтому спешите забронировать место для себя!

Lord of the Dance