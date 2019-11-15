Крижане серце: що відомо про найочікуванішу казку сезону

"Крижане серце 2" покажуть у Києві (фото: прес-служба)

Топ найцікавіших фактів про довгоочікувану диснеївську стрічку "Крижане серце 2" - в матеріалі Styler

21 листопада в українському прокаті стартує друга частина найуспішнішої діснеївської стрічки "Крижане серце 2" (Frozen 2). Крім цього у січні Disney представить свою казку в Києві й на ковзанах - в оригінальному шоу "Дісней на льоду". Напередодні прем’єр розповідаємо найцікавіші факти, щодо створення головної казки сезону.

Засновник медіаімперії The Walt Disney Company Волт Дісней з 30-х років мріяв зняти анімаційну стрічку про життя письменника Ганса Крістіана Андерсена. Мрія була втілена в мультфільмі "Крижане серце" (Frozen) у 2013-му. Стрічка - оригінальне переосмислення відомої казки Андерсена "Снігова королева". Навіть імена головних героїв: Ганс, Крістоф, Анна і Свен - відсилання до імені Ганс Крістіан Андерсен.

"Крижане серце 2" покажуть у Києві (фото: прес-служба)

На початку роботи над мультфільмом "Крижане серце" (Frozen) аніматори пройшли прискорений курс з метеорології та вивчали рухи оленя, спостерігаючи за живою твариною, яку поселили прямо у студії Disney. Це допомогло зробити снігову магію та звички оленя Свена у мультфільмі більш реалістичними.

"Крижане серце" (Frozen) - найдовший та найуспішніший повнометражний мультфільм за часи існування студії Disney. Стрічка отримала дві премії Оскар, Золотий глобус, п’ять премій Енні, премії BAFTA і Сатурн, кілька нагород від Гільдії кіноакторів США (SAG) тощо.

"Крижане серце 2" покажуть у Києві (фото: прес-служба)

Перший тизер-трейлер мультфільму "Крижане серце 2" (Frozen 2) встановив рекорд за переглядами серед анімаційних стрічок. За 24 години його подивилися понад 116 мільйонів глядачів.

Подивитися "Крижане серце" (Frozen) можна не лише на екрані. Історію було відтворено у театралізованому шоу на ковзанах "Дісней на льоду". Це оригінальна вистава від компанії Disney у якій залучено понад 50 акторів, більшість - фігуристи з гучними іменами. Постановкою займається компанія Feld Entertainment Inc. - світовий лідер у створенні сімейних і розважальних шоу, які вже побачили у 75 країнах на шести континентах. А ось до Києва шоу приїде вперше.

"Крижане серце 2" покажуть у Києві (фото: прес-служба)

Декорації для льодового шоу "Крижане серце" (Frozen) створював Стів Басс - багаторазовий володар премії Еммі. Завдяки ним під час шоу глядачі в буквальному сенсі потраплять у казку і відчують себе невіддільною часткою історії. На них чекатимуть видовишні спецефекти, справжній феєрверк і великі снігові гори, які виростуть нізвідки прямо на льоду. Окремої уваги заслуговують і костюми героїв, дивитися на них буде не менш цікаво, ніж стежити за трюками акторів. Дизайнер по костюмах, що працював над шоу, Грегорі А. Поплік - автор нарядів для найвідоміших бродвейських шоу.

На лід герої "Крижаного серця" (Frozen) вийдуть разом з іншими популярними персонажами Всесвіту Disney: принцесами, королем Левом, Міккі та Мінні Маусами, рибкою Немо та іншими. Як і всі діснеївські казки, шоу "Дісней на льоду" - музична вистава. Під час неї можна почути щонайменше 30 улюблених пісень з мультфільмів Disney.

"Крижане серце 2" покажуть у Києві (фото: прес-служба)

Побачити "Крижане серце 2" (Frozen 2) у кінотеатрах України можна буде з 21 листопада 2019 року. А у 2020 році у Палаці спорту з 3 по 6 січня історію принцес можна буде подивитися і на льоду. Під час гастролей оригінального шоу "Дісней на льоду" на Київ чекає 11 вистав "Крижаного серця" (Frozen).

"Крижане серце 2" покажуть у Києві (фото: прес-служба)