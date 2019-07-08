Холодно и дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине во вторник, 9 июля, ожидается не совсем летняя. В большинстве областей существенно снизится температура воздуха и пройдут кратковременные дожди и грозы. Солнечно и тепло будет только на юге и востоке Украины.

Погода на востоке страны ожидается сухая и облачная. Ночная температура в регионе опустится до +13 +15 градусов, днем воздух прогреется до +22 +24 градусов, в Луганской и Донецкой областях до +26 градусов. В Полтаве возможен небольшой кратковременный дождь.

На юге будет тепло и без осадков, днем возможна небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +13 +17 градусов, днем потеплеет до +22 +25 градусов, в Херсоне до +26 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, днем будет солнечно. Температура воздуха ночью составит +16 +18 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

Жители северных областей могут доставать теплые кофты и куртки, также им понадобятся зонты. Синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами. Ночью температура опустится до +10 +12 градусов, днем столбики термометров покажут всего +19 +21 градус.

Западные области накроет дождями и грозами, а также сильно похолодает в ночные часы, до +9 +12 градусов. Днем ожидается сильный ветер, до 12 м/с. Температура воздуха ожидается от +19 до +21 градуса.

В центральной части Украины 9 июля будет облачно, но осадки не прогнозируются. Ночью +10 +12 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов.

В Киеве 9 июля пройдет дождь с грозой, ветер усилится до 12 м/с. Ночью будет прохладно, +10 +12 градусов, днем прогреется до +20 +22 градусов.

Погода в Украине 9 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко рассказала, в каких областях похолодает сильнее всего.

А также рассказывали о том, что синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды на ближайшую неделю.