Холодно і дощі: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні у вівторок, 9 липня, очікується не зовсім літня. У більшості областей суттєво знизиться температура повітря і пройдуть короткочасні дощі та грози. Сонячно і тепло буде тільки на півдні та сході України.

Погода на сході країни очікується суха і хмарна. Нічна температура в регіоні опуститься до +13 +15 градусів, удень повітря прогріється до +22 +24 градусів, у Луганській і Донецькій областях до +26 градусів. У Полтаві можливий невеликий короткочасний дощ.

На півдні буде тепло і без опадів, вдень можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря складе +13 +17 градусів, вдень потеплішає до +22 +25 градусів, у Херсоні до +26 градусів. У Криму опади не прогнозуються, вдень буде сонячно. Температура повітря вночі становитиме +16 +18 градусів, вдень від +25 до +27 градусів.

Мешканці північних областей можуть діставати теплі кофти і куртки, також їм знадобляться парасольки. Синоптики прогнозують дощі, місцями з грозами. Вночі температура опуститься до +10 +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть всього +19 +21 градус.

Західні області накриє дощами та грозами, а також сильно знизиться температура в нічні години, до +9 +12 градусів. Вдень очікується сильний вітер, до 12 м/с. Температура повітря очікується від +19 до +21 градуса.

В центральній частині України 9 липня буде хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі +10 +12 градусів, удень повітря прогріється до +20 +22 градусів.

У Києві 9 липня пройде дощ з грозою, вітер посилиться до 12 м/с. Вночі буде прохолодно, +10 +12 градусів, вдень прогріється до +20 +22 градусів.

Погода в Україні 9 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях похолоднішає сильніше всього.

А також розповідали про те, що синоптики дали несприятливий прогноз погоди на найближчий тиждень.