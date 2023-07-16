Холодні супи - корисні, але не для всіх. Дієтолог пояснила, кому не можна їх їсти

Багато людей влітку відмовляються від перших страв, бо їм начебто вони не смакують у спеку. Втім українська кухня має безліч варіантів холодних супів і навіть борщу. Ці страви є дуже корисними, але, як виявилося, - не для всіх.
Про те, які перші страви найкраще їсти влітку і якій категорії людей, варто від них відмовитись, розповіла дієтолог Світлана Фус в Instagram.
"Літом саме час їсти більше овочів. Крім приготування звичних салатів, урізноманітнити овочевий асортимент страв можна легкими холодними супами. Вони не тільки втамовують голод та освіжають в літню спеку, але ще будуть хорошим джерелом рідини. До того ж готувати їх легко і швидко", - пише експерт.
У літньому раціоні перші страви - це окрошка, гаспачо, холодні борщі, таратор та інші.
"Можливі різні варіанти. Їх можна готувати на основі нежирного кефіру або йогурту, кислого молока, натурального квасу, води", - зазначає Фус.
Літні супи містять багато овочів і зелені, дають організму багато вітамінів, мінералів і рослинної клітковини, адже всі овочеві інгредієнти для приготування супів - молоді і свіжі.
"До складу літніх супів можуть входити різноманітні овочі - огірки, помідори, буряк, щавель, капуста, шпинат, редис. Вони будуть смачніші з додаванням рубленої зелені - кропу, петрушки, базиліка, кінзи, руколи", - наголошує дієтолог.
Крім того, в такий суп можна додавати яйця, приготовані гриби, відварне м'ясо курки, індички або рибу.
Є категорія людей, яким слід відмовитися від супів, приготованих на основі кефіру або квасу.
"Вони не дуже підійдуть тим, хто має підвищену кислотність шлунка або хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, при жовчнокам'яній хворобі", - пояснює дієтолог.
Фус наголошує, що головне для приготування літніх супів використовувати свіжі і якісні продукти.
"Супи влітку корисні для здоров'я, з ними легко і смачно зберігати фігуру тим, хто стежить за своєю вагою", - каже експерт.
Раніше ми ділились рецептом "холодного борщу", який найкраще смакує у спеку.
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