Холодные супы - полезны, но не для всех. Диетолог объяснила, кому нельзя их есть

Многие люди летом отказываются от первых блюд, потому что им в жару их не хочется есть. Однако украинская кухня имеет множество вариантов холодных супов и даже борща. Эти блюда очень полезны, но, как оказалось, - не для всех.

О том, какие первые блюда лучше есть летом и какой категории людей, стоит от них отказаться, рассказала диетолог Светлана Фус в Instagram .

Какие первые блюда лучше всего есть летом

"Летом самое время есть больше овощей. Помимо приготовления привычных салатов, разнообразить овощной ассортимент блюд можно легкими холодными супами. Они не только утоляют голод и освежают в летнюю жару, но еще будут хорошим источником жидкости. К тому же готовить их легко и быстро", - пишет эксперт.

В летнем рационе первые блюда - это окрошка, гаспачо, холодные борщи, таратор и другие.

"Возможны разные варианты. Их можно готовить на основе нежирного кефира или йогурта, простокваши, натурального кваса, воды", - отмечает Фус.

Летние супы содержат много овощей и зелени, дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки, ведь все овощные ингредиенты для приготовления супов - молодые и свежие.

"В состав летних супов могут входить разнообразные овощи - огурцы, помидоры, свекла, щавель, капуста, шпинат, редис. Они будут вкуснее с добавлением рубленой зелени - укропа, петрушки, базилика, кинзы, рукколы", - отмечает диетолог.

Кроме того, в такой суп можно добавлять яйца, приготовленные грибы, отварное мясо курицы, индейки или рыбу.

Кому нужно отказаться от холодных супов

Есть категория людей, которым следует отказаться от супов, приготовленных на основе кефира или кваса.

"Они не очень подойдут тем, кто имеет повышенную кислотность желудка или хронические заболевания желудочно-кишечного тракта при желчнокаменной болезни", - объясняет диетолог.

Фус отмечает, что главное для приготовления пожилых супов использовать свежие и качественные продукты.

"Супы летом полезны для здоровья, с ними легко и вкусно сохранять фигуру тем, кто следит за своим весом", - говорит эксперт.