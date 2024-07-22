Холодна чи гаряча? Яку температуру води обирати відповідно до виду плям

Коли потрібно швидко вивести пляму з одягу чи оббивки меблів, можна припустити, що температура води не має значення. Проте, залежно від речовини, яка залишила сліди на тканині, температура води може або загальмувати процес видалення, або взагалі закріпити пляму.
Про те, як підбирати температуру води до виду плями і що необхідно зробити перед видаленням брудних слідів з тканини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lifehacker.
У більшості випадків краще прати забруднені речі в теплій або гарячій воді, але не в окропі. Використовувати окріп можна лише для міцних тканин.
Воду такої температури не радять використовувати на делікатних матеріалах, таких як шовк або вовна.
Окріп може бути ефективним для певних плям, наприклад, плям від ягід, але робити це слід з обережністю. До того ж, хоча висока температура може допомогти розщепити пляму, вона також може закріпити певні плями.
Наприклад, тепла або гаряча вода допомагає ефективно видалити плями в таких випадках:
Також рекомендують використовувати теплу або гарячу воду для плям від таких речовин:
Холодна вода вважається найкращим варіантом для видалення плям у таких випадках:
Використовувати холодну воду також рекомендують для виведення плям від таких речовин і продуктів:
Незалежно від того, що ви пролили на себе або на диван, намагайтеся якнайшвидше видалити пляму, щоб не дати речовині в'їстися в волокна матеріалу.
Видаляючи пляму з одягу та оббивки, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:
При використанні гарячої води рекомендують промокнути пляму, а потім нанести на неї засіб для виведення плям. Замочування може бути ефективним, але його слід проводити з урахуванням стійкості тканини до нагрівання.
Для плям, які потребують холодної води, зазвичай найкраще замочувати всю забруднену ділянку. Це допоможе вивести речовину з волокон тканини.
Проте якщо пляма на м'яких меблях, замочування - не найкращий варіант. Для плям, які реагують на холодну воду, рекомендують використати пульверизатор, щоб злегка розпорошити воду на забруднену ділянку - а потім промокнути пляму чистою ганчіркою.
Якщо плями потрібно видаляти в гарячій воді, краще протерти забруднену ділянку на меблях змоченою ганчіркою. Якщо є можливість, найкраще обробити пляму пароочисником - але будьте обережні, щоб не розмочити оббивку.
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