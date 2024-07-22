Холодная или горячая? Какую температуру воды выбирать в соответствии с видом пятен

Когда нужно быстро вывести пятно из одежды или обивки мебели, можно предположить, что температура воды не имеет значения. Однако в зависимости от вещества, оставившего следы на ткани, температура воды может либо затормозить процесс удаления, либо вообще закрепить пятно.
О том, как подбирать температуру воды к виду пятна и что необходимо сделать перед удалением грязных следов из ткани, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifehacker.
В большинстве случаев лучше стирать загрязненные вещи в теплой или горячей воде, но не в кипятке. Использовать кипяток можно только для крепких тканей.
Воду такой температуры не рекомендуют использовать на деликатных материалах, таких как шелк или шерсть.
Кипяток может быть эффективным для определенных пятен, например пятен от ягод, но делать это следует с осторожностью. К тому же, хотя высокая температура может помочь расщепить пятно, она также может закрепить определенные пятна.
К примеру, теплая или горячая вода помогает эффективно удалить пятна в следующих случаях:
Также рекомендуют использовать теплую или горячую воду для пятен от следующих веществ:
Холодная вода считается лучшим вариантом для удаления пятен в следующих случаях:
Использовать холодную воду также рекомендуют для выведения пятен от таких веществ и продуктов:
Независимо от того, что вы пролили на себя или на диван, старайтесь как можно быстрее удалить пятно, чтобы не дать веществу въесться в волокна материала.
Удаляя пятно с одежды и обивки, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
При использовании горячей воды рекомендуют промокнуть пятно, а затем нанести на него пятновыводитель. Замачивание может быть эффективным, но его следует проводить с учетом стойкости ткани к нагреву.
Для пятен, нуждающихся в холодной воде, обычно лучше замачивать весь загрязненный участок. Это поможет вывести вещество из волокон ткани.
Однако если пятно на мягкой мебели, замачивание - не лучший вариант. Для пятен, которые реагируют на холодную воду, рекомендуют использовать пульверизатор, чтобы слегка распылить воду на загрязненный участок - а затем промокнуть пятно чистой тряпкой.
Если пятна нужно удалять в горячей воде, лучше протереть загрязненный участок на мебели смоченной тряпкой. Если есть возможность, лучше всего обработать пятно пароочистителем - но будьте осторожны, чтобы не размочить обивку.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, почему одежда не пахнет свежестью после стирки и как это исправить.
А также писали о том, как отбелить одежду без отбеливателя.