Холодна чи гаряча? Стало відомо, яка їжа більш корисна для організму

Холодна чи гаряча їжа – це не лише питання смаку, а й фактор, що впливає на здоров'я і травлення. Вибір температури їжі може визначати, наскільки ефективно ваш організм засвоює поживні речовини та як ви почуваєтеся протягом дня.
РБК-Україна (проект Styler) розбирається, яка їжа найкорисніша для вашого організму.
Температура страви безпосередньо впливає на роботу травної системи:
Покращує травлення. Супи, каші та теплі страви зменшують навантаження на шлунок, сприяючи кращому засвоєнню їжі.
Заспокоює організм. Гарячі страви, як чай або бульйон, знижують рівень стресу й покращують загальне самопочуття.
Зміцнює імунітет. Особливо в холодну пору року гарячі страви допомагають зігрітися і захиститися від застуд.
Охолоджує організм. У спекотну погоду салати, смузі чи холодні супи допомагають знизити температуру тіла.
Зберігає ферменти. У сирих продуктах, як-от овочі й фрукти, зберігається більше вітамінів та ензимів, які руйнуються при нагріванні.
Сприяє зниженню ваги. Холодна їжа часто потребує більше калорій для її засвоєння, що може сприяти схудненню.
Для оптимального харчування важливо комбінувати холодні та гарячі страви:
Обираючи температуру їжі, враховуйте сезон і стан здоров’я:
Збалансоване харчування з урахуванням температури їжі допоможе підтримувати здоров’я та енергійність кожного дня.
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