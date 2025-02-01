Холодная или горячая? Стало известно, какая еда более полезна для организма

Холодная или горячая еда - это не только вопрос вкуса, но и фактор, влияющий на здоровье и пищеварение. Выбор температуры пищи может определять, насколько эффективно ваш организм усваивает питательные вещества и как вы чувствуете себя в течение дня.
РБК-Украина (проект Styler) разбирается, какая еда самая полезная для вашего организма.
Температура блюда напрямую влияет на работу пищеварительной системы:
Улучшает пищеварение. Супы, каши и теплые блюда уменьшают нагрузку на желудок, способствуя лучшему усвоению пищи.
Успокаивает организм. Горячие блюда, как чай или бульон, снижают уровень стресса и улучшают общее самочувствие.
Укрепляет иммунитет. Особенно в холодное время года горячие блюда помогают согреться и защититься от простуд.
Охлаждает организм. В жаркую погоду салаты, смузи или холодные супы помогают снизить температуру тела.
Сохраняет ферменты. В сырых продуктах, таких как овощи и фрукты, сохраняется больше витаминов и энзимов, которые разрушаются при нагревании.
Способствует снижению веса. Холодная пища часто требует больше калорий для ее усвоения, что может способствовать похудению.
Для оптимального питания важно комбинировать холодные и горячие блюда:
Выбирая температуру пищи, учитывайте сезон и состояние здоровья:
Сбалансированное питание с учетом температуры пищи поможет поддерживать здоровье и энергичность каждый день.
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