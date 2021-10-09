Погода в Карпатах: почти 10 градусов мороза и сильный ветер
Фото: на горе Поп Иван почти 10 градусов мороза
Сегодня, 9 октября, утром на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали сильный мороз. Температура упала до -9 градусов, ветер - 18 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
"По состоянию на 08: 30, 09.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -9°С, ветер восточный, 18 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце сентября в температура в Карпатах снижалась до -6 градусов.