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Погода в Карпатах: почти 10 градусов мороза и сильный ветер

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Украина, Суббота 09 октября 2021 09:18
Погода в Карпатах: почти 10 градусов мороза и сильный ветер Фото: на горе Поп Иван почти 10 градусов мороза
Автор: Александр Белоус

Сегодня, 9 октября, утром на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали сильный мороз. Температура упала до -9 градусов, ветер - 18 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08: 30, 09.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -9°С, ветер восточный, 18 м/с", - говорится в сообщении.

Погода в Карпатах: почти 10 градусов мороза и сильный ветер

Напомним, в конце сентября в температура в Карпатах снижалась до -6 градусов.

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