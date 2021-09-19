Холодина с дождями и сильный ветер: в Украине ощутимо ухудшится погода

Холоднее всего в это воскресенье будет в западных регионах, где температура воздуха в дневное время опустится до +7... +12 градусов.

Но в это же время как значительный погодный контраст на юге Украины прогнозируется около +20... + 25 градусов.

В восточных областях температура воздуха составит +18... +22 градусов.

В центре Украины столбики термометров покажут +16... +19 градусов, только в Винницкой области будет холоднее - около +14... +15 градусов.

В северной части Украины тоже будет прохладно: в Житомирской области около +13 градусов, в Киевской и Черниговской областях +15... +16 градусов, в Сумской области - до +17 градусов.

В Киеве 19 сентября ожидается дождь, будет порывистый ветер. Температура воздуха в столице составит днем около 15 градусов.

Диденко предупредила, что уже с понедельника, 20 сентября, в Украине будет еще большее похолодание, и градусы "сползут" до +7... +12 градусов.

Такой неутешительный прогноз на первую половину следующей недели подтверждает в Укргидрометцентре.

Так, по данным синоптиков, периодические дожди с грозами пройдут в Украине с понедельника по четверг, а снижение температуры воздуха ожидается везде, причем в некоторых регионах вплоть до +6... +7 градусов в дневное время.

Карта погоды в Украине 20 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 21 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 22 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 23 сентября (фото: meteo.gov.ua)