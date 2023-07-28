Без холодильників, зате з мухами та щурами. У Києві виявили масову торгівлю брудним м'ясом

Деталі скандалу на Дарницькому ринку Києва

Під час інспекції ринку виявили порушення низки вимог Закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів".

Також у масовій точці торгівлі знайшли загрозу перехресного забруднення продуктів харчування голубами, мухами, гризунами, слідами їхньої діяльності, хімічними факторами, використання яких не контролюється.

Температура у м'ясному павільйоні ринку на момент інспектування становила понад 20 градусів. Там, де продавали м'ясо, не було холодильника для зберігання свинячих та яловичих туш, які реалізуються більше одного робочого дня.

Також повідомляється, що частина шматкового м'яса свинячого, яловичого та субпродуктів зберігалася навалом у побутових холодильниках, де відсутні термометри.

У м'ясному павільйоні ринку з обігу м'яса та зберігання шматкового м'яса був відсутній контроль температурного режиму всіх видів м'яса. На обробних колодах для м'яса були пошкоджені та були відсутні підставки.

Для довідки

Зазначимо, що Дарницький ринок знаходиться на вулиці Ісмаїла Гаспринського, 15. На ньому працюють від 1,5 тисячі торговців і він є дуже популярним серед мешканців району.

Дарницький ринок у Києві (фото: google.maps)