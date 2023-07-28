Без холодильников, зато с мухами и крысами. В Киеве обнаружили массовую торговлю грязным мясом

Детали скандала на Дарницком рынке Киева

При инспекции рынка обнаружили нарушение ряда требований Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Также в массовой точке торговли выявили угрозу перекрестного загрязнения продуктов питания голубями, мухами, грызунами, следами их деятельности, химическими факторами, использование которых не контролируется.

Температура в мясном павильоне рынка на момент инспектирования составляла более 20 градусов. Там, где продавали мясо, не было холодильника для хранения свиных и говяжьих туш, реализуемых более одного рабочего дня.

Также сообщается, что части кускового мяса свиного, говяжьего и субпродуктов хранилась навалом в бытовых холодильниках, где отсутствуют термометры.

В мясном павильоне рынка по обороту мяса и хранению кускового мяса отсутствовал контроль температурного режима всех видов мяса. На разделочных бревнах для мяса были повреждения и отсутствовали подставки.

Для справки

Отметим, что Дарницкий рынок находится на улице Исмаила Гаспринского, 15. На нем работают от 1,5 тысяч торговцев и он является очень популярным среди жителей района.

Дарницкий рынок в Киеве (фото: google.maps)