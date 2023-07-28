RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без холодильников, зато с мухами и крысами. В Киеве обнаружили массовую торговлю грязным мясом

На Дарницком рынке Киева торговали грязным мясом (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Дарницкий рынок в Киеве очутился в центре скандала. Там продавали грязное мясо, которое хранилось без сохранения санитарных норм, также выявили много других нарушений.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.

Детали скандала на Дарницком рынке Киева

При инспекции рынка обнаружили нарушение ряда требований Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Также в массовой точке торговли выявили угрозу перекрестного загрязнения продуктов питания голубями, мухами, грызунами, следами их деятельности, химическими факторами, использование которых не контролируется.

Температура в мясном павильоне рынка на момент инспектирования составляла более 20 градусов. Там, где продавали мясо, не было холодильника для хранения свиных и говяжьих туш, реализуемых более одного рабочего дня.

Также сообщается, что части кускового мяса свиного, говяжьего и субпродуктов хранилась навалом в бытовых холодильниках, где отсутствуют термометры.

В мясном павильоне рынка по обороту мяса и хранению кускового мяса отсутствовал контроль температурного режима всех видов мяса. На разделочных бревнах для мяса были повреждения и отсутствовали подставки.

Для справки

Отметим, что Дарницкий рынок находится на улице Исмаила Гаспринского, 15. На нем работают от 1,5 тысяч торговцев и он является очень популярным среди жителей района.

Дарницкий рынок в Киеве (фото: google.maps)

Ранее мы писали, что в Украину завезли опасный кофе, который может вызвать судороги и онкологию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевм'ясо