В холодильнике был старый подгузник: в Шотландии семью украинских беженцев поселили в грязнейший дом

Семья украинских беженцев, бежавшая от войны в Шотландию, пожаловалась, что их поселили в грязный дом.

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31-летняя украинка Валерия Люкович с ребенком, мужем и отцом с тяжелой формой инвалидности приехала к матери в Шотландию.

Они прибыли в воскресенье и должны были переехать в муниципальную квартиру в Рутерглене, недалеко от Глазго, но там оказалось слишком грязно.

Вместо этого семье пришлось тесниться с матерью Валерии и ее мужем-британцем Стефеном.

"После всего, через что они прошли, я не мог позволить им провести первую ночь в грязи. Я был в ужасе, когда открыл холодильник и увидел в нем старый подгузник, а также засохшее молоко и масло", - рассказал Стефен, муж матери.

В квартире было очень грязно (mirror.co.uk)

По словам британца, в морозильнике была вода с остатками еды. Под диванными подушками лежали старые обертки от конфет и чипсы.

"Я поражен, что никто не подумал убрать это место до того, как сюда прибыла семья, бегущая от войны", - отметил он.

Трехкомнатную квартиру выделили Валерии, пятилетней дочери Мии, мужу Руслану и перенесшему инсульт папу Геннадию.

Украинская семья беженцев приехала в Шотландию, спасаясь от войны (mirror.co.uk)

Семья украинцев вынуждена была бежать из своего дома в Запорожье, на юго-востоке Украины, до того, как российские войска захватили городскую атомную электростанцию ​​— крупнейшую в Европе. Так как у Валерии мать жила в Шотландии, она решила бежать сюда с семьей.

Украинка сказала, что очень благодарна шотландцам за доброту, но она рассчитывала получить более чистую квартиру.