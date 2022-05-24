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У холодильнику був старий підгузок: у Шотландії сім'ю українських біженців поселили в брудний будинок

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Шотландія, Вівторок 24 травня 2022 13:45
У холодильнику був старий підгузок: у Шотландії сім'ю українських біженців поселили в брудний будинок Українських біженців поселили в брудній квартирі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сім'я українських біженців, яка втекла від війни до Шотландії, поскаржилася, що їх поселили в брудний будинок.

Про це пише видання The Mirror.

Деталі історії

31-річна українка Валерія Люкович з дитиною, чоловіком і батьком з важкою формою інвалідності приїхала до матері в Шотландію.

Вони прибули в неділю і повинні були переїхати в муніципальну квартиру в Рутерглені, недалеко від Глазго, але там виявилося занадто брудно.

Натомість родині довелося тіснитися з матір'ю Валерії та її чоловіком-британцем Стефеном.

"Після всього, через що вони пройшли, я не міг дозволити їм провести першу ніч в бруді. Я був в жаху, коли відкрив холодильник і побачив в ньому старий підгузок, а також засохле молоко і масло", - розповів Стефен, чоловік матері.

У холодильнику був старий підгузок: у Шотландії сім'ю українських біженців поселили в брудний будинокУ квартирі було дуже брудно (mirror.co.uk)

За словами британця, в морозильнику була вода із залишками їжі. Під диванними подушками лежали старі обгортки від цукерок і чіпси.

"Я вражений, що ніхто не подумав прибрати це місце до того, як сюди прибула сім'я, що біжить від війни", - зазначив він.

Трикімнатну квартиру виділили Валерії, п'ятирічній дочці Мії, чоловікові Руслану і татові Геннадію, який переніс інсульт.

У холодильнику був старий підгузок: у Шотландії сім'ю українських біженців поселили в брудний будинокУкраїнська сім'я біженців приїхала до Шотландії, рятуючись від війни (mirror.co.uk)

Сім'я українців змушена була тікати зі свого будинку в Запоріжжі, на південному сході України, до того, як російські війська захопили міську атомну електростанцію - найбільшу в Європі. Через те, що у Валерії мати жила в Шотландії, вона вирішила бігти сюди з сім'єю.

Українка сказала, що дуже вдячна шотландцям за доброту, але вона розраховувала отримати більш чисту квартиру.

Як ми писали раніше, українських біженців у Великобританії виганяють з будинків після сварок з господарями.

Читайте також, британець взяв до себе жити українську біженку, а потім втік з нею від дружини.

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