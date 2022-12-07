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Холодильник працюватиме без світла: одеситка поділилася простим трюком (відео)

Фото: Як зберегти продукти в холодильнику без світла (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Відключення світла в Україні через обстріл РФ приносять багато проблем простим українцям. У деяких із ладу виходять електроприлади. Також багато хто стикається з проблемою, що робити з продуктами в холодильнику, якщо світла немає.

Мешканка Одеси на відео поділилася простим способом, як урятувати продукти в холодильнику.

Як зберегти холод у холодильнику

У морозилці має бути багато льоду, покладіть попередньо туди пластикові пляшки, наповнені водою. Також можна використати пластикові пакети.

У разі відключення світла надовго – покладіть пляшки з морозилки на полиці холодильника. Цей трюк допоможе зберегти продукти.

"Вода у пляшках поступово відтаватиме і віддаватиме холод продуктам. Ось такий лайфхак", - каже жінка.

За її словами, такі продукти як сир, масло можна перенести в морозилку на період відключення світла. Це також допоможе.

Пам'ятайте, що при відключенні електроенергії намагайтеся зайвий раз не відкривати холодильник.

У закритому стані камера здатна підтримувати температуру до 24 годин. Якщо морозильник заповнений на всі 100%, продукти там повинні зберігатися протягом 48 годин.

Також читайте про те, що робити із "заморозкою", якщо потекла морозилка.

А ще тримайте поради, які допоможуть правильно зберігати продукти в умовах блекауту.

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відключення світла