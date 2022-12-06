Що робити із "заморозкою", якщо потекла морозилка: робочі поради

Фото: Що робити з продуктами з морозилки під час відключення світла (freepik.com)

При частих відключеннях світла в Україні у зв'язку з обстрілами РФ люди стикаються з проблемою - холодильник, що потік, а точніше морозилка.

Що у такому разі робити з продуктами розповіла український фудблогер Дарія Дорошкевич.

Що робити, якщо морозилка розморозилася Якщо розморозилися ягоди – робити варення. Щоб не витрачати багато часу на уварювання, додайте більше цукру.

Якщо розморозилися овочі – готуйте їх. Овочеві мікси, капуста, баклажани, гриби використайте для рагу.

Помідори можна переробити на сік, перці та помідори – на лечо, аджику, пасату. Якщо заморожували зелень, песто, зелень у маслі – використайте її якнайшвидше.

Не купуйте м'ясо та рибу для зберігання в морозилці. Зараз купуйте рівно стільки, скільки ви можете швидко з'їсти.

Купуючи м'ясо, перевіряйте його зовнішній вигляд та запах. Є ймовірність, що продавець не мав електрики і м'ясо розморожувалося, а потім заморожувалося знову. Таким м'ясом можна отруїтися.

Рибу краще купувати або свіжу на льоду, або якісну суху заморозку, по ній легше визначити, чи не розморожувалася риба. морепродукти – лише сухе заморожування.

Знайдіть магазин, у якому є генератор, та купуйте тільки там. Експерт зазначила, що якщо все ж таки заморозки у вас багато, шукайте відкриті балкони й можливість зберігати продукти на вулиці. Але дуже не сподівайтеся на цей спосіб, на вулиці може бути потепління.