Холода и дожди: украинцев предупредили о скорой непогоде

Погода в Украине в пятницу, 25 октября, в большинстве областей ожидается без осадков, будет слабый южный ветер, прогнозируются туманы. Такие погодные условия определяет антициклон Nicola, который образовался над нашей страной. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В среднем по Украине температура воздуха ближайшей ночью составит +5... +11 градусов, а в дневное время завтра ожидается от ​​+14 до +19 градусов. В западных областях будет теплее всего - в этих регионах столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

В столице 25 октября также будет антициклональний характер погоды. В Киеве малая вероятность дождей, будут туманы. Температура воздуха в течение дня составит около +15... +17 градусов.

Погода в Украине в октябре 2019 (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Эксперт отметила, что циклон Vlad возле Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы "отсекли и изолировали" антициклональная полосу. В результате образовались антициклон Maja над Португалией и антициклон Nicola над Украиной, которые определяют сухую и маловетреную погоду. Уже 25 октября они оттолкнут циклоны южнее и севернее, в результате чего над конинентальной Европой воцарится полоса повышенного атмосферного давления.

По словам синоптика, к концу недели погода существенно не изменится.

Выходные должны стать последними теплыми днями в октябрьско-ноябрьской перспективе, и после этого заметно похолодает.

Так, согласно данным Украинского гидрометцентра, уже с 27 октября начнется сезон холодных дождей.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)