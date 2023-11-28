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Холод та голод. Як допомогти бездомним тваринам взимку

Фото: Як допомогти бездомним тваринам на вулиці (facebook.com/UAnimals.official)
Автор: Людмила Жукова

Нелегке життя безпритульних тварин взимку стає нестерпним через холод і голод. Через мороз та відсутність їжі смерть у собак настає через 15 годин, у котів - через 6. І лише від людей залежить, як тварини переживуть зиму.

Як допомогти пухнастим взимку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис UA Animals у Facebook.

Ці прості поради допоможуть врятувати життя безпритульної тварини

Годуйте тварин теплою їжею. Це можуть бути теплі каші чи легкий суп. Можна навіть купити сухий корм і залити гарячою водою.

Наливайте тваринам теплу воду. У морози вода дуже швидко застигає в мисках, тому варто наливати теплу та час від часу перевіряти миску. У такому випадку вона не так швидко замерзне і тварина зможе хоч якось зігрітися.

Пускайте погрітися. Якщо є така можливість, запускайте тварин погрітися в під’їзд. Потрапляючи в тепло, вони відразу сплять - так їм вдається відновити сили. Також перевіряйте підвальні віконця, щоб вони не були забиті дошками.

Зробіть укриття. Ви можете використати звичайну коробку. Зовні будинок можна обмотати скотчем, а всередину покласти теплі кофти чи інший старий одяг. Рекомендуємо ставити будки на дерев’яний піддон, щоб холод від землі не йшов всередину.

Знайдіть родину. Найкраще, що ви можете зробити - це подарувати безпритульній тварині сім’ю та дім. Перетримка та притулок - це теж один із варіантів не дати тваринам замерзнути, поки ви шукаєте їм родину. Проте з війною притулки переповнені покинутими тваринами, тож можете допомагати цим закладам інформаційно, щоб тварин швидше забирали у сім’ї.

Як ми раніше писали, у Києві м'ясом з голками труять домашніх і вуличних собак.

Також ми розповідали, як в Одесі у господарів викрали на вулиці собаку та приспали його у клініці.

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