У Києві м'ясом з голками труять домашніх і вуличних собак: як вберегти улюбленця (фото)
В одному з районів Києва місцеві мешканці знайшли шматки м'яса з голками, яке призначене для вуличних собак.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook киянина та блогера Олексія Мочанова.
"Увага! У Солом'янському парку невідомі потвори розкидають м'ясо з голками (шпильками). Бережіть своїх улюбленців. Якщо побачите таке м'ясо - викидайте його на смітник! М'ясо на фото викинули", - написав Олексій.
Він також додав фото неприємної знахідки.
Отруєне м'ясо в парку Києва (фото: facebook.com/alex.mochanov)
Як відучити собаку їсти на вулицю
Кінологи дають декілька основних порад, як виховати в собаці цю звичку:
- щоб відучити улюбленця підбирати їжу на вулиці, потрібно робити це з самого малечку. У ранньому віці пес краще сприймає нову інформацію, і йому легше дається навчання. Крім того, важливо, аби цуценя знало, де його їжа та хто його господар.
- навчіть собаку команди "можна". Її можна використовувати, коли тварина буде їсти вдома.
- обов'язково вивчіть команду "фу" чи "не можна". Вона стане корисною не лише під час, того як ви знайшли пастки на вулиці.
Реакції киян
Під дописом зібралося чимало обурених коментарів:
- "Домашню тваринку ще можна вберегти, а от скільки зараз бігає нужденних, безпритульних, які точно постраждають. Немає слів..."
- "Це ж скільки ненависті, в тому бездушному тілі, що на таке здатне".
- "Не викидати у смітник, а дістати голки, а це "м'ясо" бажано закопати в землю і поглибше, бо воно може бути отруйне".
- "Нелюди! У перші місяці війни, в Ірпені ми підгодовували покинутих собак, чим тільки могли. А це сволота. Може, і їм колись подадуть склянку води з отрутою".
- "Пару років тому в Хмельницькому в сквері, де майже не гуляли люди, якась потвора розкидала м'ясні підморожені кульки з тонкими голками. Декілька собак загинули. Я не знаю, кого так потрібно ненавидіти: тварин, людей чи себе".
- "Яка потвора й виродок! Це ж спеціально треба купити м'ясо, спеціально голки, щоб вбивати тварин. Та це ж маніяк! Його потрібно виловити та ізолювати. Такі потвори не можуть, не мають права бути серед людей".
Раніше ми розповідали, як в Одесі у господарів викрали на вулиці собаку та приспали його у клініці.
А ще писали про одеських поліцейських, які врятували на дорозі собаку. Його збив мотоцикл.