Холера в Украине: инфекционист рассказал о болезнях, которые могут прийти из-за войны
Война в Украине может спровоцировать вспышки опасных инфекционных болезней. Это связано с многими факторами - нарушением графика вакцинации, загрязнение окружающей среды и воды, а также условия жуткой антисанитарии в районах активных боевых действий.
Как рассказал врач-инфекционист Федор Лапий в комментарии для ТСН, украинцам стоит беспокоиться о вспышках двух инфекционных заболеваний - холеры и дифтерии.
"Надо обеспокоиться, например, дифтерией. Которая приходит вместе с войной и другими инфекциями, которые мы называем вакционоуправляемыми. Против которых сейчас нужно проводить вакцинацию", - подчеркнул инфекционист.
Основной проблемой на временно оккупированных территориях является вода. Она загрязнена и у людей часто нет доступа к чистой воде.
"Нужно использовать чистую, обеззараженную воду. Любую воду, которую вы используете для себя, вы должны кипятить. Самое главное правило: руки должны быть чистыми, а вода должна быть кипяченой", - добавил Федор Лапий.
Именно в условиях разрушенной инфраструктуры и отсутствия доступа к чистой воде, а еще и в условиях жаркой погоды, значительно возрастает риск различных кишечных инфекций.
"Учитывая, что в Азовском, Черном морях, дельте Южного Буга ранее уже выявляли возбудителя холеры, а также были случаи холеры в Мариуполе, Николаеве, то из-за того, что инфраструктура разрушена, ограниченный доступ к чистой воде, канализационные воды не очищаются, массовые захоронения, как преступление РФ, могут привести к вспышкам, в том числе и холеры", - пояснил медик.
Он отметил, что при нарушении доступности населения к медицинской помощи, вакцинации - следует ожидать вакциноуправляемых инфекций, в частности, дифтерии.
Холера - острая кишечная инфекция, бактерии холеры обычно распространяются в воде. Заражение - фекально-оральное.
Поражает тонкий кишечник и проявляется в виде водянистой диареи, рвоты, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов.
Больные жалуются на сухость во рту, сильную жажду и мышечную слабость. Очень опасна и можно привести к гиповолемическому шоку и смерти.
Дифтерия - инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает носоглотку, затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Передается воздушно-капельным путем.
Особенно опасна для детей, так как быстро развивается круп - закупорка дыхательных путей пленкой и отеком. Заразится можно от больного человека, через предметы больного человека и через зараженные продукты.
При дифтерии быстро и сильно повышается температура тела, кожа становится бледная, появляется слабость, отек мягких тканей шеи, боль в горле, проблемы с глотанием, увеличиваются миндалины, отекает слизистая глотки и на ней появляется пленчатый налет.
Напомним, ранее мы писали о том, как можно очистить воду самостоятельно в домашних условиях с помощью подручных средств.
А также мы рассказывали о том, что Мариуполь на грани катастрофы - трупный яд может попасть в воду.