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Мариуполь на грани катастрофы. Трупный яд может попасть в водопроводную систему города,- Денисова

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Воскресенье 22 мая 2022 14:17
Мариуполь на грани катастрофы. Трупный яд может попасть в водопроводную систему города,- Денисова Фото: Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мариуполь, в результате боевых действий, находится на грани эпидемической и экологической катастроф. Трупный яд может попасть в водопроводную систему города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"На протяжении почти трех месяцев захвата и оккупации города жители хоронили убитых рашистами родных и соседей во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения", - пишет Денисова.

После запуска поврежденных систем водоснабжения, вода вышла на поверхность земли и размыла стихийные захоронения. Сейчас высока угроза попадания трупного яда, бактерий, микробактерий туберкулеза и других возбудителей в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем.

В то же время вода смешивается и со стоками из канализаций из-за чего становится неестественной для потребления.

"Кроме того, российские захватчики превратили город в мусоросборник, так как бытовой мусор ничем вывезти уже два месяца, его начали выбрасывать рядом с домами", - добавляет омбудсмен.

Часть мусора, которая затоплена водой также приводит к росту бактерий, которые позже попадают до грунтовых вод, рек и моря.

"Также, из-за разорванных ракет и авиабомбы, почвы, подземные воды в городе загрязнены химическими веществами и тяжелыми металлами, что приводит к опасному для человека и окружающей среды накоплению канцерогенного мусора", - отмечает Денисова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупантов в Мариуполе меняют на военных Росгвардии и кадыровцев. Сейчас выехать из города нет возможности.

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