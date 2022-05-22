Холера в Україні: інфекціоніст розповів про хвороби, які можуть прийти через війну

Війна в Україні може спровокувати спалахи небезпечних інфекційних хвороб. Це пов'язано з багатьма факторами - порушенням графіка вакцинації, забруднення навколишнього середовища і води, а також умови моторошної антисанітарії в районах активних бойових дій.

Як розповів лікар-інфекціоніст Федір Лапій у коментарі для ТСН , українцям варто турбуватися про спалахи двох інфекційних захворювань - холери та дифтерії.

"Треба занепокоїтися, наприклад, дифтерією. Яка приходить разом з війною та іншими інфекціями, які ми називаємо вакцинокерованими. Проти яких зараз потрібно проводити вакцинацію", - підкреслив інфекціоніст.

Основною проблемою на тимчасово окупованих територіях є вода. Вона забруднена та у людей часто немає доступу до чистої води.

"Потрібно використовувати чисту, знезаражену воду. Будь-яку воду, яку ви використовуєте для себе, ви повинні кип'ятити. Найголовніше правило: руки повинні бути чистими, а вода повинна бути кип'яченою", - додав Федір Лапій.

Саме в умовах зруйнованої інфраструктури та відсутності доступу до чистої води, а ще й в умовах спекотної погоди, значно зростає ризик різних кишкових інфекцій.

"Враховуючи, що в Азовському, Чорному морях, дельті Південного Бугу раніше вже виявляли збудника холери, а також були випадки холери в Маріуполі, Миколаєві, то через те, що інфраструктура зруйнована, обмежений доступ до чистої води, Каналізаційні води не очищаються, масові поховання, як злочин РФ, можуть призвести до спалахів, у тому числі й холери", - пояснив медик.

Він зазначив, що при порушенні доступності населення до медичної допомоги, вакцинації - слід очікувати вакцинокерованих інфекцій, зокрема, дифтерії.

Холера - гостра кишкова інфекція, бактерії холери зазвичай поширюються у воді. Зараження - фекально-оральне.

Вражає тонкий кишечник і проявляється у вигляді водянистої діареї, блювоти, швидкою втратою організмом рідини та електролітів.

Хворі скаржаться на сухість у роті, сильну спрагу і м'язову слабкість. Дуже небезпечна і можна привести до гіповолемічного шоку і смерті.

Дифтерія - інфекційне захворювання, яке найчастіше вражає носоглотку, зачіпає гортань, бронхи, шкіру та інші органи. Передається повітряно-крапельним шляхом.

Особливо небезпечна для дітей, оскільки швидко розвивається круп - закупорка дихальних шляхів плівкою і набряком. Заразиться можна від хворої людини, через предмети хворої людини та через заражені продукти.

При дифтерії швидко і сильно підвищується температура тіла, шкіра стає бліда, з'являється слабкість, набряк м'яких тканин шиї, біль в горлі, проблеми з ковтанням, збільшуються мигдалини, набрякає слизова глотки й на ній з'являється плівчастий наліт.