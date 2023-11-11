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Ходить в темноті і має портативний смітничок. Екозвички акторки Марії Стопник, які варто взяти на замітку

Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)
Автор: Тетяна Самарук

11 листопада відзначається Міжнародний день енергозбереження. Ця тема ніколи не втратить актуальності! Аби врятувати екологію, потрібно мати корисні звички: сортувати сміття, економити електроенергію, прибирати за собою на природі, правильно утилізувати використані батарейки та скло тощо.

Сьогодні РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам взяти "на олівець" деякі звички акторки серіалів Нового каналу "Голова" та "Будиночок на щастя" Марії Стопник, якими вона поділилася з нами

 

Як Марія дбає про планету

"Я люблю рухатися в темноті, тому вдома рідко вмикаю світло. Роблю це лише за крайньої потреби. І ще намагаюся вмикати ті прилади, які менше тягнуть. Наприклад, настільну лампу чи світло на витяжці", - розповідає Марія і додає, що також любить вдома запалювати свічки.

Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

Окрім цього акторка має ще кілька важливих екозвичок. 

"Я купила шопер, який скручується у малесенький рулончик. Намагаюся завжди носити його з собою, щоб у разі чого не брати пакет. Коли раптом його немає, то, буває, доходить до абсурду. Бо з магазину виходжу з купою продуктів у руках. Маю цілі схеми, як все донести додому, аби не брати поліетиленовий пакет. Щось у зубах, щось на правому мізинці, а щось на лівому, але несу", - сміється Стопник. 

Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

Також акторка майже ніколи не купує воду в пластикових пляшках - вона має ємності, у які набирає, де є можливість, навіть на знімальних майданчиках. 

"У крайніх випадках можу перекип'ятити воду з крану", - говорить вона. 

Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

"А ще в мене є класна звичка! Коли я палила цигарки, то купила собі невеличку кишенькову попільничку. Зараз використовую її, як портативний смітничок. Коли нікуди викинути якусь дрібну штуку, то я кладу це туди", - резюмує Маша.

Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

Раніше ми повідомляли, що зірка серіалу "Кріпосна" заявила про готовність іти на фронт.

Тож ми писали, що акторка Катерина Кузнєва розповіла про сварки з чоловіком із РФ через війну в Україні.

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акторкаЕкологічна катастрофа