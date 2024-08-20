Ходить без палиці та пережила три війни: що відомо про нову найстарішу людину у світі

Найстарша людина у світі, Марія Браньяс Морери померла 20 серпня 2024 року у віці 117 років. Тепер офіційно найстаршою людиною у світі стала 116-річна Томіко Ітоока з Японії, яка пережила три війни та у 100 років ще підіймалася в гори.

Томіко народилася в 1908 році в місті Осака і стала другою дитиною в родині. У 20 років вона вийшла заміж, а у 21 - народила першу дитину. Всього у шлюбі з чоловіком вона мала чотирьох дітей - двох синів та двох доньок.

Після закінчення школи вона перейшла в спеціалізовану школу для дівчаток, де була членом волейбольного клубу.

Під час Другої світової війни Томіко керувала японським офісом текстильної фабрики свого чоловіка, поєднуючи роботу та самостійне виховання дітей. Коли у 1979 році її чоловік помер, вона понад 10 років жила сама у рідному місті префектури Нара.

Томіко святкує 112 років (фото: longeviquest)

Одне з захоплень Томіко - скелелазіння. Вже у досить поважному віці вона неодноразово піднімалася на легендарні гори Нідзьо та Онтаке.

А найбільшим її досягненням стало те, що вона піднялася довгими кам'яними сходами святині Ашії у віці 100 років, навіть не маючи тростини. А на горі вона поклонилася.

Також Томіко багато разів відвідувала храм Якусідзі в префектурі Нара, і їй подобалося писати сутри. У віці 110 років вона переїхала до будинку престарілих в місті Асія.

Томіко святкує 116 день народження (фото: longeviquest)

Минулого року Томіко занедужала та змусила похвилюватися своїх рідних через важкий грип. Однак вона здолала хворобу та відсвяткувала наступний день народження.

12 грудня 2023 року вона стала найстаршою живою людиною в Японії та сьомою японкою, яка досягла віку в 116 років. Зараз вона 24 людина з найбільшою довжиною віку в історії людства.