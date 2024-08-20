"Уві сні, мирно і без болю". Померла найстаріша людина у світі

У віці 117 років Марія Браньяс Морера померла. Вона була найстарішою людиною у світі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на повідомлення родичів іспанки, яке вони опублікували у Х.

Що відомо про 117-річну Марію

Марія була громадянкою Іспанії та пережила дві війни. Вона народилася 4 березня 1907 року у Сан-Франциско.

Марія народилася 1907 року (фото: x.com/MariaBranyas112)

Вона померла, як хотіла: уві сні, спокійно і без болю. Кілька днів тому вона сказала нам: Якось я піду звідси. Я більше не спробую кави, не з'їм йогурту, не пеститиму Фею... Я також залишу свої спогади, свої роздуми і перестану існувати в цьому тілі. Не знаю, але це вже зовсім скоро, ця довга подорож закінчиться. Ми завжди пам'ятатимемо її за її поради та доброту", - йдеться у повідомленні.

Фото із сімейного архіву (фото: x.com/MariaBranyas112)

Браньяс померла уві сні 19 серпня 2024 року в Олоті у віці 117 років та 168 днів.

Улюблений собака Марії (фото: x.com/MariaBranyas112)

Марія Морера була однією з найстаріших людей, які, як відомо, пережили COVID-19, яким вона заразилася у віці 113 років у квітні 2020 року.

Вона також є рекордсменом як найстаріша людина, яка будь-коли проживала в Іспанії, її вік підтверджений Дослідницькою групою геронтології (GRG).