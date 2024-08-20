Ходит без палочки и пережила три войны: что известно о новом старейшем человеке в мире

Самый старейший человек в мире, Мария Браньяс Морери умерла 20 августа 2024 года в возрасте 117 лет. Теперь официально самым старшим человеком в мире стала 116-летняя Томико Итоока из Японии, которая пережила три войны и в 100 лет еще поднималась в горы.

Томико родилась в 1908 году в Осаке и стала вторым ребенком в семье. В 20 лет она вышла замуж, а в 21 - родила первого ребенка. Всего в браке с мужем она имела четырех детей – двух сыновей и двух дочерей.

После окончания школы она перешла в специализированную школу для девочек, где была членом волейбольного клуба.

Во время Второй мировой войны Томико руководила японским офисом текстильной фабрики своего мужа, совмещая работу и самостоятельное воспитание детей. Когда в 1979 году ее муж умер, она больше 10 лет жила сама в родном городе префектуры Нара.

Томико отмечает 112 лет (фото: longeviquest)

Одно из увлечений Томико – скалолазание. Уже в достаточно почтенном возрасте она неоднократно поднималась на легендарные горы Нидзе и Онтаке.

А самым большим ее достижением стало то, что она поднялась по длинной каменной лестнице святыни Ашии в возрасте 100 лет, даже не имея тросточки. А на горе она поклонилась.

Также Томико много раз посещала храм Якусидзи в префектуре Нара, и ей нравилось писать сутры. В возрасте 110 лет она переехала в дом престарелых в городе Асия.

Томико отмечает 116 день рождения (фото: longeviquest)

В прошлом году Томико заболела и заставила поволноваться своих родных из-за тяжелого гриппа. Однако она одолела болезнь и отпраздновала следующий день рождения.

12 декабря 2023 года она стала старейшим живым человеком в Японии и седьмой японкой, достигшей возраста в 116 лет. Сейчас она 24 человек с наибольшей длиной возраста в истории человечества.