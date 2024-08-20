Ходит без палочки и пережила три войны: что известно о новом старейшем человеке в мире
Самый старейший человек в мире, Мария Браньяс Морери умерла 20 августа 2024 года в возрасте 117 лет. Теперь официально самым старшим человеком в мире стала 116-летняя Томико Итоока из Японии, которая пережила три войны и в 100 лет еще поднималась в горы.
Что известно о новом старейшем человеке в мире Томико Итоока, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Томико родилась в 1908 году в Осаке и стала вторым ребенком в семье. В 20 лет она вышла замуж, а в 21 - родила первого ребенка. Всего в браке с мужем она имела четырех детей – двух сыновей и двух дочерей.
После окончания школы она перешла в специализированную школу для девочек, где была членом волейбольного клуба.
Во время Второй мировой войны Томико руководила японским офисом текстильной фабрики своего мужа, совмещая работу и самостоятельное воспитание детей. Когда в 1979 году ее муж умер, она больше 10 лет жила сама в родном городе префектуры Нара.
Томико отмечает 112 лет (фото: longeviquest)
Одно из увлечений Томико – скалолазание. Уже в достаточно почтенном возрасте она неоднократно поднималась на легендарные горы Нидзе и Онтаке.
А самым большим ее достижением стало то, что она поднялась по длинной каменной лестнице святыни Ашии в возрасте 100 лет, даже не имея тросточки. А на горе она поклонилась.
Также Томико много раз посещала храм Якусидзи в префектуре Нара, и ей нравилось писать сутры. В возрасте 110 лет она переехала в дом престарелых в городе Асия.
Томико отмечает 116 день рождения (фото: longeviquest)
В прошлом году Томико заболела и заставила поволноваться своих родных из-за тяжелого гриппа. Однако она одолела болезнь и отпраздновала следующий день рождения.
12 декабря 2023 года она стала старейшим живым человеком в Японии и седьмой японкой, достигшей возраста в 116 лет. Сейчас она 24 человек с наибольшей длиной возраста в истории человечества.
Ранее мы рассказывали, что умер самый старый человек в мире, которому было 118 лет.
А также мы писали о том, когда Мария Браньяс Морера получила титул самого старого человека в мире.
При написании материала использованы источники: Daily Star, longeviquest, Википедия.