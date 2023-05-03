Не ходи роздягнена, бо застудиш груди. Терапевт розвіяла 10 міфів про грудне вигодовування

Материнське молоко - ідеальна їжа, яку дитина може отримати у будь-яку хвилину у достатній кількості та з усіма необхідними поживними речовинами. Зокрема, воно легко засвоюється та задовольняє абсолютно усі потреби. Однак, у такий період жінкам варто перестати вірити у декілька поширених міфів.
Про це повідомила сімейний лікар та терапевт Катерина Бас у Facebook.
За словами лікаря, жінки під час грудного вигодовування не повинні дотримуватись дієти. Все тому, що дитина із грудним молоком не отримує буряк, гамбургер чи смажену відбивну, а лише білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали.
Тому харчування мами має бути збалансоване, відповідно до тарілки здорового харчування.
"Є окремі стани, які потребують дієти. Це алергія на білок коров'ячого молока (АБКМ). Дитина реагує на коров'ячий білок, коли мама вживає молочну продукцію, реагує у вигляді проктоколіту (найчастіше проявляється домішками крові у випорожненнях)", - йдеться у повідомленні.
Важливо пам'ятати, що у новонародженої дитини об'єм шлунка 10 мл. Молозиво, яке виробляється в перші дні після народження дитини набагато калорійніше, ніж зріле молоко.
А плаче дитина, тому що з'явилася на цей світ і вчиться жити (дихати, чути, смоктати груди).
У такий міф категорично не можна вірити. Біль - це захисний механізм організму, який повідомляє про загрозливий стан.
Терпіти біль непотрібно, а лише шукати причину.
Лікар каже, що мастит чи лактостаз не може виникнути через переохолодження грудей.
До того ж жінкам, які годують, можна купитися в морі, стояти на вітрі і ходити у майці.
Щоб збільшити кількість грудного молока необхідно частіше прикладати дитину до грудей. Грудне вигодовування працює за схемою "попит-пропозиція ". Тобто чим більше дитина їсть, тим більше виробляється молока.
Вакцинуватися молодим мамам можна та навіть потрібно. Лікар каже, що пити ліки за потребою можна, всі ліки сумісні з ГВ можна перевірити на сайті е-лактація.
ВООЗ рекомендує виключно ГВ до 6 місяців та до 2 років ГВ з додаванням прикорму.
Однак, скільки продовжувати грудне вигодовування вирішує жінка. Терапевт зазначила, що молоко після одного року дійсно дещо змінює свій склад, але аж ніяк не втрачає своїх корисних властивостей.
Загалом, чим більше зціджувати молоко, тим більше його утвориться.
"Жінка зціджує, груди пусті, подається сигнал в мозок, що потрібно знову виробляти молоко і так виникає замкнуте коло", - каже експерт.
Це досить поширений міф, про яких варто забутись. Дитину прикладають до грудей на вимогу дитини, коли вона голодна.
Якщо це стосується новонароджених дітей, то мама має контролювати, щоб дитина їла кожні 3-4 години.
Сімейний лікар пояснила, що молоко не може змінити свою якість чи пропасти від стресу.
Зокрема, стрес дійсно може зменшити кількість грудного молока, але це швидко можна усунути частим прикладання дитини до грудей.
Раніше Комаровський розповідав, що дійсно потрібно годуючим мамам для активізації лактації.
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