Не ходи роздягнена, бо застудиш груди. Терапевт розвіяла 10 міфів про грудне вигодовування

Мама щось з'їла та у дитини з'явилась висипка

За словами лікаря, жінки під час грудного вигодовування не повинні дотримуватись дієти. Все тому, що дитина із грудним молоком не отримує буряк, гамбургер чи смажену відбивну, а лише білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали.

Тому харчування мами має бути збалансоване, відповідно до тарілки здорового харчування.

"Є окремі стани, які потребують дієти. Це алергія на білок коров'ячого молока (АБКМ). Дитина реагує на коров'ячий білок, коли мама вживає молочну продукцію, реагує у вигляді проктоколіту (найчастіше проявляється домішками крові у випорожненнях)", - йдеться у повідомленні.

Дитині мало молока, тому треба суміш

Важливо пам'ятати, що у новонародженої дитини об'єм шлунка 10 мл. Молозиво, яке виробляється в перші дні після народження дитини набагато калорійніше, ніж зріле молоко.

А плаче дитина, тому що з'явилася на цей світ і вчиться жити (дихати, чути, смоктати груди).

Тріщини на сосках - норма

У такий міф категорично не можна вірити. Біль - це захисний механізм організму, який повідомляє про загрозливий стан.

Терпіти біль непотрібно, а лише шукати причину.

Не ходи роздягнена, бо застудиш груди

Лікар каже, що мастит чи лактостаз не може виникнути через переохолодження грудей.

До того ж жінкам, які годують, можна купитися в морі, стояти на вітрі і ходити у майці.

Треба пити спеціальний чай для збільшення молока

Щоб збільшити кількість грудного молока необхідно частіше прикладати дитину до грудей. Грудне вигодовування працює за схемою "попит-пропозиція ". Тобто чим більше дитина їсть, тим більше виробляється молока.

Під час ГВ не можна вакцинуватися та примати ліки

Вакцинуватися молодим мамам можна та навіть потрібно. Лікар каже, що пити ліки за потребою можна, всі ліки сумісні з ГВ можна перевірити на сайті е-лактація.

Молоко після року не корисне

ВООЗ рекомендує виключно ГВ до 6 місяців та до 2 років ГВ з додаванням прикорму.

Однак, скільки продовжувати грудне вигодовування вирішує жінка. Терапевт зазначила, що молоко після одного року дійсно дещо змінює свій склад, але аж ніяк не втрачає своїх корисних властивостей.

Потрібно зціджувати молоко, щоб не було лактостазу

Загалом, чим більше зціджувати молоко, тим більше його утвориться.

"Жінка зціджує, груди пусті, подається сигнал в мозок, що потрібно знову виробляти молоко і так виникає замкнуте коло", - каже експерт.

Дитину потрібно прикладати до грудей по режиму

Це досить поширений міф, про яких варто забутись. Дитину прикладають до грудей на вимогу дитини, коли вона голодна.

Якщо це стосується новонароджених дітей, то мама має контролювати, щоб дитина їла кожні 3-4 години.

Не нервуйтесь, бо пропаде молоко

Сімейний лікар пояснила, що молоко не може змінити свою якість чи пропасти від стресу.

Зокрема, стрес дійсно може зменшити кількість грудного молока, але це швидко можна усунути частим прикладання дитини до грудей.