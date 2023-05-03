Не ходи раздетая, потому что простудишь грудь. Терапевт развеяла 10 мифов о грудном вскармливании

Мама что-то съела и у ребенка появилась сыпь

По словам врача, женщины во время грудного вскармливания не должны соблюдать диету. Все потому, что ребенок с грудным молоком не получает свеклу, гамбургер или жареную отбивную, а только белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Поэтому питание мамы должно быть сбалансированное, согласно тарелке здорового питания.

"Есть отдельные состояния, которые нуждаются в диете. Это аллергия на белок коровьего молока (АБКМ). Ребенок реагирует на коровий белок, когда мама употребляет молочную продукцию, реагирует в виде проктоколита (чаще всего проявляется примесями крови в стуле)", - говорится в сообщении.

Ребенку мало молока, поэтому надо смесь

Важно помнить, что у новорожденного объем желудка 10 мл. Молозиво, производимое в первые дни после рождения ребенка гораздо калорийнее, чем зрелое молоко.

А плачет ребенок, потому что появился на этот мир и учится жить (дышать, слышать, сосать грудь).

Трещины на сосках - норма

В такой миф категорически нельзя верить. Боль - это защитный механизм организма, сообщающий об угрожающем состоянии.

Терпеть боль не нужно, а только искать причину.

Не ходи раздетая, потому что простудишь грудь

Врач говорит, что мастит или лактостаз не может возникнуть из-за переохлаждения груди.

К тому же кормящим женщинам можно купиться в море, стоять на ветру и ходить в майке.

Надо пить специальный чай для увеличения молока

Чтобы увеличить количество грудного молока, необходимо чаще прикладывать ребенка к груди. Грудное вскармливание работает по схеме "спрос-предложение". То есть чем больше ребенок ест, тем больше производится молока.

Во время ГВ нельзя вакцинироваться и принимать лекарства

Вакцинироваться молодым мамам можно и нужно. Врач говорит, что пить лекарство по необходимости можно, все лекарства совместимые с ГВ можно проверить на сайте е-лактации.

Молоко после года не полезное

ВОЗ рекомендует исключительно ГВ до 6 месяцев и до 2 лет с добавлением прикорма.

Однако сколько продолжать грудное вскармливание решает женщина. Терапевт отметила, что молоко после одного года действительно несколько меняет свой состав, но никак не теряет своих полезных свойств.

Нужно сцеживать молоко, чтобы не было лактостаза

В общем, чем больше сцеживается молоко, тем больше его образуется.

"Женщина сцеживает, грудь пуста, подается сигнал в мозг, что нужно снова производить молоко и так возникает замкнутый круг", - говорит эксперт.

Ребенка нужно прикладывать к груди по режиму

Это довольно распространенный миф, о которых следует забыть. Ребенка прикладывают к груди по требованию ребенка, когда он голоден.

Если это касается новорожденных детей, то мама должна контролировать, чтобы ребенок ел каждые 3-4 часа.

Не нервничайте, потому что пропадет молоко

Семейный врач объяснила, что молоко не может изменить свое качество или пропасть от стресса.

В частности, стресс действительно может уменьшить количество грудного молока, но это быстро можно устранить частым прикладыванием ребенка к груди.