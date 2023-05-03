Не ходи раздетая, потому что простудишь грудь. Терапевт развеяла 10 мифов о грудном вскармливании

Материнское молоко - идеальная пища, которую ребенок может получить в любую минуту в достаточном количестве и со всеми необходимыми питательными веществами. В частности, оно легко усваивается и удовлетворяет все потребности. Однако в такой период женщинам следует перестать верить в несколько распространенных мифов.
Об этом сообщила семейный врач и терапевт Екатерина Бас в Facebook.
По словам врача, женщины во время грудного вскармливания не должны соблюдать диету. Все потому, что ребенок с грудным молоком не получает свеклу, гамбургер или жареную отбивную, а только белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.
Поэтому питание мамы должно быть сбалансированное, согласно тарелке здорового питания.
"Есть отдельные состояния, которые нуждаются в диете. Это аллергия на белок коровьего молока (АБКМ). Ребенок реагирует на коровий белок, когда мама употребляет молочную продукцию, реагирует в виде проктоколита (чаще всего проявляется примесями крови в стуле)", - говорится в сообщении.
Важно помнить, что у новорожденного объем желудка 10 мл. Молозиво, производимое в первые дни после рождения ребенка гораздо калорийнее, чем зрелое молоко.
А плачет ребенок, потому что появился на этот мир и учится жить (дышать, слышать, сосать грудь).
В такой миф категорически нельзя верить. Боль - это защитный механизм организма, сообщающий об угрожающем состоянии.
Терпеть боль не нужно, а только искать причину.
Врач говорит, что мастит или лактостаз не может возникнуть из-за переохлаждения груди.
К тому же кормящим женщинам можно купиться в море, стоять на ветру и ходить в майке.
Чтобы увеличить количество грудного молока, необходимо чаще прикладывать ребенка к груди. Грудное вскармливание работает по схеме "спрос-предложение". То есть чем больше ребенок ест, тем больше производится молока.
Вакцинироваться молодым мамам можно и нужно. Врач говорит, что пить лекарство по необходимости можно, все лекарства совместимые с ГВ можно проверить на сайте е-лактации.
ВОЗ рекомендует исключительно ГВ до 6 месяцев и до 2 лет с добавлением прикорма.
Однако сколько продолжать грудное вскармливание решает женщина. Терапевт отметила, что молоко после одного года действительно несколько меняет свой состав, но никак не теряет своих полезных свойств.
В общем, чем больше сцеживается молоко, тем больше его образуется.
"Женщина сцеживает, грудь пуста, подается сигнал в мозг, что нужно снова производить молоко и так возникает замкнутый круг", - говорит эксперт.
Это довольно распространенный миф, о которых следует забыть. Ребенка прикладывают к груди по требованию ребенка, когда он голоден.
Если это касается новорожденных детей, то мама должна контролировать, чтобы ребенок ел каждые 3-4 часа.
Семейный врач объяснила, что молоко не может изменить свое качество или пропасть от стресса.
В частности, стресс действительно может уменьшить количество грудного молока, но это быстро можно устранить частым прикладыванием ребенка к груди.
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