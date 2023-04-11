Комаровський пояснив, що дійсно потрібно годуючим мамам для активізації лактації
Лікар Євген Комаровський назвав головні переваги грудного вигодовування для здоров'я дитини, а також пояснив, що допоможе мама у випадках, коли спостерігається дефіцит молока, та потрібна стимуляція лактації.
Про це відомий педіатр і телеведучий, доктор вищої категорії розповів на своєму YouTube-каналі.
Що випити чи з'їсти, щоб молока стало більше
Лікар зазначив, що доказова медицина насправді вкрай скептично ставиться до того, що збільшити кількість молока можна "якоюсь чарівною травкою, якоюсь пігулкою" і таке інше.
"Доказова медицина переконана в тому, що найголовніше для того, щоб у вас була достатня кількість молока, це ваш психічний стан", - сказав заслужений педіатр України.
Тобто, пояснює доктор, щоб жінка висипалася, відчувала турботу та увагу чоловіка поряд, щоб із неї "не пили кров усі оточуючі".
"І якщо у мами є можливість спати ночами, то вона має достатню кількість молока, якщо звичайно у неї більш-менш нормальна генетика, і немає дефіциту рідини в організмі", - вказав Комаровський.
У цьому контексті лікар розповів, що будь-які корисні напої для активізації лактації, серед яких можуть бути "якісь чарівні травки" та інше, допомагають у стимуляції лактації з одного боку психотерапевтично, з іншого боку самим фактом того, що вживається рідина, адже "для того, щоб стало більше молока - треба більше пити”.
"З усім тим, якщо ви п'єте якийсь трав'яний чай (де немає чаю, тобто немає кофеїну), до складу якого входять століттями перевірені безпечні компоненти - то однозначно це не шкідливо. А психотерапевтично точно не стане гіршим", - резюмує Комаровський.
Які переваги грудного вигодовування
Говорячи про заохочення природного вигодовування, педіатр виокремив сім головних переваг годування груддю:
- Молоко мами - це завжди ідеальні температура та чистота їжі, мінімальний ризик харчової алергії та ще "купа корисностей", які формують імунну систему дитини.
- Материнське молоко - це серйозна економія матеріальних ресурсів сім'ї, оскільки замінники молока (суміші), особливо якісні, коштують досить дорого.
- Це величезна економія часу.
- При годуванні груддю дитині практично неможливо захворіти на кишкову інфекцію, оскільки вона отримує найчистішу їжу.
- "Їжа із собою" в ідеальному вигляді.
- Склад молока весь час змінюється, і в кожний конкретний момент він ідеально відповідає потребам дитини, що росте, саме в цьому віці.
- У дітей, які перебувають на природному вигодовуванні, достовірно рідше зустрічається безліч хвороб (наприклад, інсулінозалежний цукровий діабет, атеросклероз, лейкози, отити тощо).
Нагадаємо, раніше доктор Комаровський назвав ліки, які ніколи не можна давати дитині для зниження температури.
А також перед цим педіатр розповів про розтяжки на животі, грудях та стегнах - поширену проблему, з якою часто стикаються вагітні.