Комаровський пояснив, що дійсно потрібно годуючим мамам для активізації лактації

Лікар Євген Комаровський назвав головні переваги грудного вигодовування для здоров'я дитини, а також пояснив, що допоможе мама у випадках, коли спостерігається дефіцит молока, та потрібна стимуляція лактації.

Про це відомий педіатр і телеведучий, доктор вищої категорії розповів на своєму YouTube -каналі.

Що випити чи з'їсти, щоб молока стало більше

Лікар зазначив, що доказова медицина насправді вкрай скептично ставиться до того, що збільшити кількість молока можна "якоюсь чарівною травкою, якоюсь пігулкою" і таке інше.

"Доказова медицина переконана в тому, що найголовніше для того, щоб у вас була достатня кількість молока, це ваш психічний стан", - сказав заслужений педіатр України.

Тобто, пояснює доктор, щоб жінка висипалася, відчувала турботу та увагу чоловіка поряд, щоб із неї "не пили кров усі оточуючі".

"І якщо у мами є можливість спати ночами, то вона має достатню кількість молока, якщо звичайно у неї більш-менш нормальна генетика, і немає дефіциту рідини в організмі", - вказав Комаровський.

У цьому контексті лікар розповів, що будь-які корисні напої для активізації лактації, серед яких можуть бути "якісь чарівні травки" та інше, допомагають у стимуляції лактації з одного боку психотерапевтично, з іншого боку самим фактом того, що вживається рідина, адже "для того, щоб стало більше молока - треба більше пити”.

"З усім тим, якщо ви п'єте якийсь трав'яний чай (де немає чаю, тобто немає кофеїну), до складу якого входять століттями перевірені безпечні компоненти - то однозначно це не шкідливо. А психотерапевтично точно не стане гіршим", - резюмує Комаровський.

Які переваги грудного вигодовування

Говорячи про заохочення природного вигодовування, педіатр виокремив сім головних переваг годування груддю: